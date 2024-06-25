Бруно Кабокло попросил «Партизан» о расторжении контракта

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Бруно Кабокло намерен покинуть «Партизан» из-за задержки зарплаты.

По словам агента Кабокло Даниэля Хазана, игрок уже обратился с просьбой о расторжении контракта, который рассчитан до 2025 года.

«Мы уже приняли решение. Бруно не будет играть в «Партизане».

Две зарплаты задерживаются. В контракте установлен 30-дневный срок, за который клуб может просрочить выплаты, но мы также должны в течение семи дней (после превышения задержки) отправить электронное письмо с просьбой об оплате. Мы так и сделали. Но на наше письмо никто не ответил, и деньги не были выплачены, поэтому мы отправили заявление о расторжении договора», – рассказал агент.

Перед финалом чемпионата Сербии Кабокло без разрешения покинул расположение «Партизана» и улетел в США. По информации СМИ, бразильский форвард участвовал в суде по делу об опеке над сыном. Игрок запросил разрешение у клуба через своего агента, но просьба была отклонена.

Позже президент клуба Остоя Мияйлович заявил, что форвард останется в сербском клубе после уплаты штрафа.

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1 комментарий
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как он это делает?!
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