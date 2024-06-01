Бруно Кабокло покинул расположение «Партизана» перед финалом чемпионата Сербии

Теги происшествия Партизан чемпионат Сербии Бруно Кабокло Баскетбол

«Партизан» накажет Бруно Кабокло за то, что тот покинул команду накануне финала.

Форвард «Партизана» Бруно Кабокло покинул расположение команды и отправился в Орландо на сбор национальной команды Бразилии.

«Партизан» официально заявил, что начал дисциплинарное слушание по этому инциденту, и раскритиковал игрока за «создание прецедента».

В сообщении «Партизана» говорится, что клуб своевременно произвел выплаты Кабокло и что это не могло быть причиной его отъезда. Клуб отмечает, что у него есть опция оставить игрока в составе, но окончательное решение еще не принято.

Финал чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» состоится 4 июня.

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