Бруно Кабокло покинул расположение «Партизана» перед финалом чемпионата Сербии

«Партизан» накажет Бруно Кабокло за то, что тот покинул команду накануне финала.

Форвард « » покинул расположение команды и отправился в Орландо на сбор национальной команды Бразилии.

«Партизан» официально заявил, что начал дисциплинарное слушание по этому инциденту, и раскритиковал игрока за «создание прецедента».

В сообщении «Партизана» говорится, что клуб своевременно произвел выплаты Кабокло и что это не могло быть причиной его отъезда. Клуб отмечает, что у него есть опция оставить игрока в составе, но окончательное решение еще не принято.

Финал чемпионата Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» состоится 4 июня.