Бруно Кабокло заплатит штраф за отлучку из клуба и останется в «Партизане»

Теги Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии Бруно Кабокло Остоя Мияйлович Баскетбол

Бруно Кабокло продолжит выступление за «Партизан».

Президент клуба Остоя Мияйлович подтвердил, что бразильский форвард останется в сербском клубе после уплаты штрафа.

Кабокло покинул расположение клуба перед финалом чемпионата Сербии. По сообщениям источника, баскетболист участвовал в суде по делу об опеке над сыном.

«Партизан» уступил титул чемпиона «Црвене Звезде» (0-2) в скандальной серии, завершившейся пропуском второго матча.

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