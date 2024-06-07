Бруно Кабокло заплатит штраф за отлучку из клуба и останется в «Партизане»
Бруно Кабокло продолжит выступление за «Партизан».
Президент клуба Остоя Мияйлович подтвердил, что бразильский форвард останется в сербском клубе после уплаты штрафа.
Кабокло покинул расположение клуба перед финалом чемпионата Сербии. По сообщениям источника, баскетболист участвовал в суде по делу об опеке над сыном.
«Партизан» уступил титул чемпиона «Црвене Звезде» (0-2) в скандальной серии, завершившейся пропуском второго матча.