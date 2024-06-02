Александар Петрович: «Бруно Кабокло должен прибыть в сборную Бразилии после завершения выступления в чемпионате Сербии»

Александар Петрович прокомментировал ситуацию с Бруно Кабокло.

«Касательно эпизода с Кабокло и « » могу сказать только, что он и Яго дос Сантос должны прибыть в расположение сборной после завершения выступления в чемпионате Сербии», – рассказал хорватский тренер сборной Бразилии.

Бразильский форвард «Партизана» покинул расположение команды и уехал в Орландо, заявив об обязательствах перед национальной сборной.

«Партизан» официально сообщил о начале дисциплинарного расследования в адрес баскетболиста. Стороны конфликта на данный момент не связаны текущими финансовыми обязательствами. Сербский клуб, скорее всего, откажется от участия баскетболиста в финальной серии чемпионата даже в случае его возвращения.

Кабокло набирал 9,4 очка и 4 подбора в матчах Евролиги.