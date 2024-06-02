Бруно Кабокло покинул расположение команды для участия в слушаниях по опеке ребенка, «Партизан» отказал игроку в отлучке

Прояснились обстоятельства отъезда Бруно Кабокло из «Партизана».

По сообщению Mozzart Sport, бразильский форвард должен был принять участие в слушании по делу об опеке над сыном. Согласно сведениям источника, сообщал о необходимости участия в судебном процессе через своего агента за 10 дней, но получил отказ в связи с важностью финальных матчей чемпионата.

Форвард планировал вернуться до начала первого матча серии против « », однако теперь его участие находится под вопросом.