Андрей Воронцевич близок к переходу в «Зенит»
«Зенит» и Андрей Воронцевич близки к соглашению.
Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Воронцевич (36 лет, 207 см) выступал за «Нижний Новгород», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. В составе казанцев бывший капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.
Ранее сообщалось, что форвард воспользуется опцией выхода из контракта с «Нижним Новгородом» и перейдет в один из грандов Лиги ВТБ, договоренности с которым уже достигнуты.