Андрей Воронцевич близок к переходу в «Зенит»

«Зенит» и Андрей Воронцевич близки к соглашению.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне (36 лет, 207 см) выступал за «Нижний Новгород», а в плей-офф присоединился к . В составе казанцев бывший капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что форвард воспользуется опцией выхода из контракта с «Нижним Новгородом» и перейдет в один из грандов Лиги ВТБ, договоренности с которым уже достигнуты.