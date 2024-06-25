Андрей Воронцевич близок к переходу в «Зенит»

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич УНИКС Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» и Андрей Воронцевич близки к соглашению.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Воронцевич (36 лет, 207 см) выступал за «Нижний Новгород», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. В составе казанцев бывший капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что форвард воспользуется опцией выхода из контракта с «Нижним Новгородом» и перейдет в один из грандов Лиги ВТБ, договоренности с которым уже достигнуты.

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