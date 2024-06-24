Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород» и продолжит карьеру в топ-клубе («Перехват»)

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», форвард (36 лет, 207 см) продолжит карьеру в топ-клубе.

Этим летом в контракте Воронцевича с «НН» есть опция выхода, и он ей воспользуется. Договоренности о переходе с одним из грандов Лиги ВТБ уже достигнуты.

Перед плей-офф-2024 Воронцевич пополнил УНИКС, с которым годом ранее брал чемпионство. Отмечается, что в Казани опытному форварду предлагали контракт, однако в итоге он выбрал другой вариант.

В прошедшем сезоне за «Нижний» Воронцевич набирал в среднем по 11,2 очка за матч.

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9 комментариев
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В Бостон вместо Бриссета как я понимаю
+14
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+14
Парма?
+3
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+3
Реал видимо
+1
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+1
Самый результативный среди россиян, помнится. Всем пригодится.
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ну в цска он чё тут думать
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Помню как начинал проф карьеру в Новосибирском Локомотиве, весьма неплохая выдалась👍🏻
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Андрей. Я болельщик БКНН. Конечно мне жаль, что ты переходишь в другой клуб. Тем не менее - спасибо за игру и всего тебе самого наилучшего!
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Ответ Роман Рыбальченко
Парма?
Динамо Владивосток
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Ответ zastup
ну в цска он чё тут думать
ЦСКА уже взял Абдулбасирова, а на четвёрке ещё есть Мбай и Антонов.
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