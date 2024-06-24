Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород» и продолжит карьеру в топ-клубе («Перехват»)

Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», форвард (36 лет, 207 см) продолжит карьеру в топ-клубе.

Этим летом в контракте Воронцевича с «НН» есть опция выхода, и он ей воспользуется. Договоренности о переходе с одним из грандов Лиги ВТБ уже достигнуты.

Перед плей-офф-2024 пополнил , с которым годом ранее брал чемпионство. Отмечается, что в Казани опытному форварду предлагали контракт, однако в итоге он выбрал другой вариант.

В прошедшем сезоне за « » Воронцевич набирал в среднем по 11,2 очка за матч.