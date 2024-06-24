Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород» и продолжит карьеру в топ-клубе («Перехват»)
Андрей Воронцевич покинет «Нижний Новгород».
Как сообщает телеграм-канал «Перехват», форвард (36 лет, 207 см) продолжит карьеру в топ-клубе.
Этим летом в контракте Воронцевича с «НН» есть опция выхода, и он ей воспользуется. Договоренности о переходе с одним из грандов Лиги ВТБ уже достигнуты.
Перед плей-офф-2024 Воронцевич пополнил УНИКС, с которым годом ранее брал чемпионство. Отмечается, что в Казани опытному форварду предлагали контракт, однако в итоге он выбрал другой вариант.
В прошедшем сезоне за «Нижний» Воронцевич набирал в среднем по 11,2 очка за матч.