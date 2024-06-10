Андрей Ватутин: «Не хочу закрывать для Воронцевича дверь в ЦСКА»

Андрей Ватутин не исключил вариант с подписанием ЦСКА Андрея Воронцевича.

Форвард «Нижнего Новгорода» ранее также заявил, что может вернуться в московскую команду этим летом.

« в прекрасной форме. В движениях на паркете, понимании игры – профессор. Андрей один из легендарных игроков для клубной истории, баскетболист, проведший за ЦСКА почти семьсот матчей. Он здорово выглядел в минувшем сезоне, стал ключевым игроком УНИКСа в плей‑офф. Не хочу сразу закрывать для него дверь в ЦСКА, формирование команды на следующий сезон только началось, и тренерскому штабу предстоит делать выбор.

В то же время надо понимать, что команда не может комплектоваться из одних ветеранов. Сейчас у нас в категории «30+» Астапкович, Антонов, Курбанов, плюс, вероятно, М’Бай, Уэйр и Жан‑Шарль. Тримблу и Джекири тоже скоро исполнится 30. Здесь важно соблюсти баланс опыта и молодости», – заявил президент .