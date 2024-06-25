«Бруклин» хочет выменять пик драфта-2024

Теги возможные переходы Хьюстон Бруклин НБА драфт НБА Баскетбол

«Бруклин» попробует заполучить драфт-пик предстоящей церемонии.

По информации обозревателя SNY Йена Бегли, «Нетс» нацелены на обмен, который даст им право выбора на драфте-2024, запланированном на 26-27 июня.

Отмечается, что в клубе оптимистично оценивают свои шансы заполучить драфт-пик.

«Нетс» потеряли оба своих выбора на драфте 2024 года в результате крупной сделки по Джеймсу Хардену в 2021 году. Они могли бы выбирать под 3-м номером, но в результате обмена бруклинский пик достался «Рокетс».

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