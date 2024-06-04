«Хьюстон» ведет переговоры с «Бруклином» и «Мемфисом» по поводу 3-го драфт-пика

Теги возможные переходы Хьюстон Мемфис Бруклин НБА драфт НБА Микэл Бриджес Баскетбол

«Рокетс» могут обменять 3-й пик в «Нетс» или «Гризлис».

Руководство клуба ведет переговоры с «Бруклином» и «Мемфисом» по поводу 3-го пика на драфте-2024, сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор.

«Хьюстон» заинтересован в приобретении Микэла Бриджеса. Клуб пытался выменять 27-летнего форварда «Бруклина» еще перед февральским дедлайном, но «Нетс» отклонили предложения техасцев.

«Мемфис» надеется выбрать на драфте бывшего центрового университета Коннектикут Донована Клингэна.

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