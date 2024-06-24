«Хьюстон» может включиться в борьбу за Пола Джорджа

Теги возможные переходы Хьюстон Клипперс НБА драфт НБА Пол Джордж Баскетбол

«Рокетс» проявляют интерес к Полу Джорджу.

Клуб ищет возможности привлечения звездного игрока. Команда проводила предварительные переговоры с потенциальными партнерами по поводу обмена 3-го драфт-пика в составе пакета активов  на баскетболиста звездного уровня.

Одной из трансферных целей «Хьюстона», по сообщению HoopsHype, является форвард «Клипперс» Пол Джордж. Баскетболист может воспользоваться опцией на последний год по контракту, чтобы поучаствовать в обмене.

Шансы клуба в борьбе за форварда на данный момент минимальны.

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