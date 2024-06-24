«Хьюстон» может включиться в борьбу за Пола Джорджа

«Рокетс» проявляют интерес к Полу Джорджу.

Клуб ищет возможности привлечения звездного игрока. Команда проводила предварительные переговоры с потенциальными партнерами по поводу обмена 3-го драфт-пика в составе пакета активов на баскетболиста звездного уровня.

Одной из трансферных целей « », по сообщению HoopsHype, является форвард « » . Баскетболист может воспользоваться опцией на последний год по контракту, чтобы поучаствовать в обмене.

Шансы клуба в борьбе за форварда на данный момент минимальны.