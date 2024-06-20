«Хьюстон» может выменять у «Мемфиса» Маркуса Смарта в день драфта

«Рокетс» и «Гризлис» могут совершить обмен в день драфта.

Как сообщает The Athletic, генеральный менеджер « » Рафаэль Стоун и главный тренер команды являются поклонниками опытного разыгрывающего « » .

Согласно источникам, «Мемфис» может предложить «Хьюстону» Смарта и 9-й пик драфта в обмен на 3-й пик, чтобы затем выбрать центрового Донована Клингана, если тот будет доступен.