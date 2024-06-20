«Хьюстон» может выменять у «Мемфиса» Маркуса Смарта в день драфта

Теги возможные переходы Хьюстон Мемфис Име Удока НБА драфт НБА Маркус Смарт Рафаэль Стоун Баскетбол

«Рокетс» и «Гризлис» могут совершить обмен в день драфта.

Как сообщает The Athletic, генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун и главный тренер команды Име Удока являются поклонниками опытного разыгрывающего «Мемфиса» Маркуса Смарта.

Согласно источникам, «Мемфис» может предложить «Хьюстону» Смарта и 9-й пик драфта в обмен на 3-й пик, чтобы затем выбрать центрового Донована Клингана, если тот будет доступен.

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10 комментариев
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Ответ victan
Брукса Мемфис назад вряд ли возьмет, а зачем Удоке два одинаковых игрока (защитные винги с нестабильным броском) непонятно. Под Йокичеподобного Шенгюна нужны бросающие края
бросающие есть, нужны попадающие))
+12
0
+12
Брукса Мемфис назад вряд ли возьмет, а зачем Удоке два одинаковых игрока (защитные винги с нестабильным броском) непонятно. Под Йокичеподобного Шенгюна нужны бросающие края
+9
0
+9
Смарт не вписывается в Мемфис, надо отпускать его.
А за 3 пик, так и вообще.
+7
0
+7
Ответ victan
Брукса Мемфис назад вряд ли возьмет, а зачем Удоке два одинаковых игрока (защитные винги с нестабильным броском) непонятно. Под Йокичеподобного Шенгюна нужны бросающие края
а жален грин который бросал бросает и будет бросать на что😎
+7
0
+7
Ответ Chistian Jadson
Маркус затерялся после того как Бостон его обменял
Постоянные травмы.
+2
0
+2
Ответ Chistian Jadson
Маркус затерялся после того как Бостон его обменял
Не то чтобы затерялся. Просто травмы. Но там полкоманды в лазарете
+2
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+2
Маркус затерялся после того как Бостон его обменял
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Подскажите, а когда день драфта?
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