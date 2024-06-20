«Хьюстон» может выменять у «Мемфиса» Маркуса Смарта в день драфта
«Рокетс» и «Гризлис» могут совершить обмен в день драфта.
Как сообщает The Athletic, генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун и главный тренер команды Име Удока являются поклонниками опытного разыгрывающего «Мемфиса» Маркуса Смарта.
Согласно источникам, «Мемфис» может предложить «Хьюстону» Смарта и 9-й пик драфта в обмен на 3-й пик, чтобы затем выбрать центрового Донована Клингана, если тот будет доступен.
А за 3 пик, так и вообще.