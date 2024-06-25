Де’Аарон Фокс не станет подписывать продление контракта в межсезонье-2024

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Де'Аарон Фокс Баскетбол

Де’Аарон Фокс не будет торопиться с продлением контракта .

Разыгрывающий «Сакраменто» имеет действующее соглашение до 2026 года. 

Энтони Слэйтер и Сэм Эмик из The Athletic информируют, что Фокс «решил не подписывать продление в этом году, отчасти потому, что хочет посмотреть, как сформируется состав команды с учетом длительной перспективы. Фокс, у которого осталось два сезона по его текущему контракту, хочет побеждать на самом высоком уровне и также может претендовать на значительно большую максимальную сумму при продлении, если попадет в символическую сборную НБА».

«Кингз» выбрали Фокса под общим 5-м номером на драфте 2017 года. В минувшем сезоне 26-летний баскетболист набирал 26,6 очка, 4,6 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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