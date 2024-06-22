«Хорнетс» открыты к обмену Майлза Бриджеса по схеме сайн-энд-трейд

Теги возможные переходы Шарлотт Бруклин Сакраменто НБА Майлз Бриджес Баскетбол

«Шарлотт» может обменять Майлза Бриджеса этим летом .

Как информирует Yahoo! Sports, «Хорнетс» открыты к обмену форварда по схеме сайн-энд-трейд. 

Бриджес провел сезон-23/24 на квалификационном предложении (7,9 миллиона долларов). Долгосрочному продлению контракта в значительной степени помешал инцидент с домашним насилием от 2022 года, из-за которого баскетболист получил трехлетний испытательный срок и 30 матчей дисквалификации в НБА.

Перед февральским дедлайном Бриджес был интересен «Бруклину» и «Сакраменто».

26-летний форвард в среднем набирал 21,0 очка, 7,3 подбора и 3,4 передачи за 37,4 минуты на площадке в 69 матчах прошлого сезона.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще, очень интересный игрок. Тараканы/не тараканы, но на площадке он выкладывается больше кого бы то ни было в Хорнетс.
+4
0
+4
Вариант , который подойдёт всем практически.
Единственное , его тараканы )
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий