«Хорнетс» открыты к обмену Майлза Бриджеса по схеме сайн-энд-трейд

«Шарлотт» может обменять Майлза Бриджеса этим летом .

Как информирует Yahoo! Sports, «Хорнетс» открыты к обмену форварда по схеме сайн-энд-трейд.

провел сезон-23/24 на квалификационном предложении (7,9 миллиона долларов). Долгосрочному продлению контракта в значительной степени помешал инцидент с домашним насилием от 2022 года, из-за которого баскетболист получил трехлетний испытательный срок и 30 матчей дисквалификации в .

Перед февральским дедлайном Бриджес был интересен « » и « ».

26-летний форвард в среднем набирал 21,0 очка, 7,3 подбора и 3,4 передачи за 37,4 минуты на площадке в 69 матчах прошлого сезона.