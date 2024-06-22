«Хорнетс» открыты к обмену Майлза Бриджеса по схеме сайн-энд-трейд
«Шарлотт» может обменять Майлза Бриджеса этим летом .
Как информирует Yahoo! Sports, «Хорнетс» открыты к обмену форварда по схеме сайн-энд-трейд.
Бриджес провел сезон-23/24 на квалификационном предложении (7,9 миллиона долларов). Долгосрочному продлению контракта в значительной степени помешал инцидент с домашним насилием от 2022 года, из-за которого баскетболист получил трехлетний испытательный срок и 30 матчей дисквалификации в НБА.
Перед февральским дедлайном Бриджес был интересен «Бруклину» и «Сакраменто».
26-летний форвард в среднем набирал 21,0 очка, 7,3 подбора и 3,4 передачи за 37,4 минуты на площадке в 69 матчах прошлого сезона.
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