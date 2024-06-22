«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант обмена Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Сакраменто НБА Зак Лавин Кевин Хертер Баскетбол

Зак Лавин может перейти в «Кингз» в результате обмена.

«Сакраменто» на данный момент кажется наиболее вероятным вариантом обмена атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Защитник Кевин Хертер, которого «Сакраменто» намерен включить в обмен, вызывает большой интерес в лиге. Лавин может в конечном итоге оказаться в «Сакраменто» в результате сделки с участие нескольких команд.

«Чикаго» активно пытается обменять Лавина. Клуб направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника в другие организации НБА, включая «Сакраменто», «Орландо» и «Филадельфию».

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4 комментария
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Хертер конечно сдал по сравнению с прошлым сезоном, но на кого они нацелились? Ценность нынешнего Лавина стремиться к нулю, а с учетом его контракта, так вообще. Не у себя же они его оставят!
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Ну понятно короче, Кингз на дне ещё лет на десять. И так защита никудышная и этот сезон это показал, дак они ещё одного бестолкового скорера без защиты хотят
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не очень понимаю Менто
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Такое ощущение, что если Мюррей не выпрыгнет из штанов и не станет оллстаром, у Сакраменто нет плана Б. Ей богу, после обмена Халибертона зарекся не болеть за королей но до сих пор тяжеловато воспринимать сложившуюся ситуацию. Особенно когда отданный Тайриз играет в финале востока, а Кингс снова очевидно готовится провести сезон как карта ляжет
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