«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант обмена Зака Лавина

Зак Лавин может перейти в «Кингз» в результате обмена.

«Сакраменто» на данный момент кажется наиболее вероятным вариантом обмена атакующего защитника «Чикаго» , сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Защитник Кевин Хертер, которого «Сакраменто» намерен включить в обмен, вызывает большой интерес в лиге. Лавин может в конечном итоге оказаться в « » в результате сделки с участие нескольких команд.

« » активно пытается обменять Лавина. Клуб направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника в другие организации , включая «Сакраменто», «Орландо» и «Филадельфию».