«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант обмена Зака Лавина
Зак Лавин может перейти в «Кингз» в результате обмена.
«Сакраменто» на данный момент кажется наиболее вероятным вариантом обмена атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Защитник Кевин Хертер, которого «Сакраменто» намерен включить в обмен, вызывает большой интерес в лиге. Лавин может в конечном итоге оказаться в «Сакраменто» в результате сделки с участие нескольких команд.
«Чикаго» активно пытается обменять Лавина. Клуб направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника в другие организации НБА, включая «Сакраменто», «Орландо» и «Филадельфию».