Многие команды НБА проявляют интерес к Гоге Битадзе

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Многие команды-контендеры рассматривают Гогу Битадзе как запасной вариант.

Ожидается, что «Клипперс», «Хит», «Кингз», «Никс», «Мэверикс», «Пеликанс» и «Санз» проявят интерес к Битадзе на рынке свободных агентов. Грузинский центровой рассматривается командами как запасный вариант для подписания минимального контракта.

Битадзе, выбранный под 18-м номером на драфте 2019 года, в прошедшем сезоне набирал за «Орландо» 5,0 очка, 4,6 подбора, 1,3 передачи и 1,2 блок-шота за 15,4 минуты в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что Битадзе может вернуться в Европу. Интерес к центровому проявляет «Панатинаикос».

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