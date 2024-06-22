Многие команды НБА проявляют интерес к Гоге Битадзе
Многие команды-контендеры рассматривают Гогу Битадзе как запасной вариант.
Ожидается, что «Клипперс», «Хит», «Кингз», «Никс», «Мэверикс», «Пеликанс» и «Санз» проявят интерес к Битадзе на рынке свободных агентов. Грузинский центровой рассматривается командами как запасный вариант для подписания минимального контракта.
Битадзе, выбранный под 18-м номером на драфте 2019 года, в прошедшем сезоне набирал за «Орландо» 5,0 очка, 4,6 подбора, 1,3 передачи и 1,2 блок-шота за 15,4 минуты в среднем за матч.
Ранее сообщалось, что Битадзе может вернуться в Европу. Интерес к центровому проявляет «Панатинаикос».