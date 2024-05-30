«Лейкерс» готовы удовлетворить любые требования Леброна Джеймса по новому контракту

«Лейкерс» готовы заключить с Леброном Джеймсом любой контракт.

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, « » готовы предложить звездному форварду гибкую структуру контракта, которая может включать как краткосрочные сделки, так и долгосрочные обязательства.

«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу любой тип контракта, который он захочет, будь то контракт на один год, на два года, на три года, и будь то отказ от опции и подписание нового соглашения или использование опции и продление», — сказал Буха.

У Джеймса есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, от которой он, скорее всего, откажется, чтобы заключить более выгодную сделку.