«Лейкерс» готовы удовлетворить любые требования Леброна Джеймса по новому контракту

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» готовы заключить с Леброном Джеймсом любой контракт.

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» готовы предложить звездному форварду Леброну Джеймсу гибкую структуру контракта, которая может включать как краткосрочные сделки, так и долгосрочные обязательства.

«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу любой тип контракта, который он захочет, будь то контракт на один год, на два года, на три года, и будь то отказ от опции и подписание нового соглашения или использование опции и продление», — сказал Буха.

У Джеймса есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, от которой он, скорее всего, откажется, чтобы заключить более выгодную сделку.

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20 комментариев
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Ответ Михаил Опякин
Приехали. Вы Лейкерс или что? Столько легенд у вас играло.
так поэтому и играло, что удовлетворяли всех 🤣
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И после этого кто то еще сомневается, что они не возьмут Бронни на драфте?
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Сколько у Джеймса детей? Пора создавать свой Лебронжелес
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Ответ Михаил Опякин
Приехали. Вы Лейкерс или что? Столько легенд у вас играло.
И со всеми они носились максимально. По крайней мере, со времен Джерри Басса.
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Ответ CAN_JE
вариант побороться за Джорджа, выменять Янга
Джордж хуже Леброна, особенно в плей-офф.
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Ответ Abdulla
«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу любой тип контракта, который он захочет, будь то контракт на один год, на два года, на три года или на восемь лет», — сказал Буха.
3 года это максимально возможное продление для игрока такого возраста.
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С одной стороны правильно, что звезд ублажают. Больше они ничего (кроме истории еще) предложить не могут. С другой стороны, кроме Леброна после Кобяна на это никто не клюнул кроме Мозгова.
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Вариантов у Лейкерс немного:
1. Подписать Леброна на любых условиях
Это гарантированные маркетинг, спонсоры, пресса, ассоциация лучшего игрока поколения и одного из лучших в истории игры со всеми его рекордами именно с твоим клубом...
2. Не продлевать и отпустить
Хейт большой группы фанатов Леброна, невозможность обмена и сомнительная возможность взять хоть какое-то усиление на рынке за освободившиеся деньги.

Какой же вариант выбрать-то... надо подумать...
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Джинни когда брата двигала, говорила что Лейкерс должны каждый год бороться за титулы. В итоге я так понимаю вместо титулов нам подсунули Леброна
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«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу любой тип контракта, который он захочет, будь то контракт на один год, на два года, на три года или на восемь лет», — сказал Буха.
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Офис Лейкерс. Три часа ночи. Леброн развалился на кресле и вальяжно болтает вино в бокале. Рядом сидит весь главный менеджмент Лейкерс и группа юристов. Нервничают.

- И сына пристроите?
- Да, мистер Джеймс, безусловно!
- Ммм... Реддика берём? Токо он подкаст прям на поляне писать начинает.
- Хорошо, мистер Джеймс, мы выделим дополнительных людей в штат...
- Вино? Вино и тако в раздевалке! - Леброн взмахнул бокалом, несколько капель упало на бумаги.
- Х-хорошо, мистер Джеймс...

Леброн задумался. Нахмурился. Напряжение в переговорке достигло уровня 7 матча 2016 года. Кажется, у одного из управленцев инфаркт.

- Джини...
- Да, Леба...
- А ты сможешь.....
- Да... - моментально ответила Джини Басс с еле заметным вздохом.

Леброн расплылся в улыбке и отхлебнул красного сухого.

- Роб, а ты?

***

Шутки шутками, но не понимаю возмущений вокруг леброноцентризма Лейкерс. У них в ближайшие годы есть какие то спортивные шансы, уйди Джеймс прямо сейчас? Нет.

А насколько их бизнес интересы пострадают, уйди Джеймс прямо сейчас? Максимально.
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Ответ pele_kan
так поэтому и играло, что удовлетворяли всех 🤣
Не поспоришь, пора завязывать
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Ответ scorp19
Великий клуб превратился в посмешище. сорокалетнему деду готовы платить любые деньги вместо того чтобы строить команду с новой молодой звездой с прицелом на титул.
Новая молодая звезда это кто? Шифино?
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Ответ scorp19
Великий клуб превратился в посмешище. сорокалетнему деду готовы платить любые деньги вместо того чтобы строить команду с новой молодой звездой с прицелом на титул.
Еле живому Кобе дали 48 на 2 года.
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Великий клуб превратился в посмешище. сорокалетнему деду готовы платить любые деньги вместо того чтобы строить команду с новой молодой звездой с прицелом на титул.
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Ответ Eskender
Вариантов у Лейкерс немного: 1. Подписать Леброна на любых условиях Это гарантированные маркетинг, спонсоры, пресса, ассоциация лучшего игрока поколения и одного из лучших в истории игры со всеми его рекордами именно с твоим клубом... 2. Не продлевать и отпустить Хейт большой группы фанатов Леброна, невозможность обмена и сомнительная возможность взять хоть какое-то усиление на рынке за освободившиеся деньги. Какой же вариант выбрать-то... надо подумать...
вариант побороться за Джорджа, выменять Янга
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Мда..
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