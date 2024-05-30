«Лейкерс» готовы удовлетворить любые требования Леброна Джеймса по новому контракту
«Лейкерс» готовы заключить с Леброном Джеймсом любой контракт.
По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» готовы предложить звездному форварду Леброну Джеймсу гибкую структуру контракта, которая может включать как краткосрочные сделки, так и долгосрочные обязательства.
«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу любой тип контракта, который он захочет, будь то контракт на один год, на два года, на три года, и будь то отказ от опции и подписание нового соглашения или использование опции и продление», — сказал Буха.
У Джеймса есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, от которой он, скорее всего, откажется, чтобы заключить более выгодную сделку.
1. Подписать Леброна на любых условиях
Это гарантированные маркетинг, спонсоры, пресса, ассоциация лучшего игрока поколения и одного из лучших в истории игры со всеми его рекордами именно с твоим клубом...
2. Не продлевать и отпустить
Хейт большой группы фанатов Леброна, невозможность обмена и сомнительная возможность взять хоть какое-то усиление на рынке за освободившиеся деньги.
Какой же вариант выбрать-то... надо подумать...
- И сына пристроите?
- Да, мистер Джеймс, безусловно!
- Ммм... Реддика берём? Токо он подкаст прям на поляне писать начинает.
- Хорошо, мистер Джеймс, мы выделим дополнительных людей в штат...
- Вино? Вино и тако в раздевалке! - Леброн взмахнул бокалом, несколько капель упало на бумаги.
- Х-хорошо, мистер Джеймс...
Леброн задумался. Нахмурился. Напряжение в переговорке достигло уровня 7 матча 2016 года. Кажется, у одного из управленцев инфаркт.
- Джини...
- Да, Леба...
- А ты сможешь.....
- Да... - моментально ответила Джини Басс с еле заметным вздохом.
Леброн расплылся в улыбке и отхлебнул красного сухого.
- Роб, а ты?
***
Шутки шутками, но не понимаю возмущений вокруг леброноцентризма Лейкерс. У них в ближайшие годы есть какие то спортивные шансы, уйди Джеймс прямо сейчас? Нет.
А насколько их бизнес интересы пострадают, уйди Джеймс прямо сейчас? Максимально.