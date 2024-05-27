Юдонис Хаслем: «Проще побороться с аллигатором, чем вытащить Леброна Джеймса из Лос-Анджелеса»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юдонис Хаслем Рич Пол Баскетбол

Юдонис Хаслем прокомментировал планы Леброна Джеймса.

По словам Рича Пола, Джеймс выйдет на рынок свободных агентов.

«У него деловой склад ума, он все рассчитывает. Но проще побороться с аллигатором, чем вытащить Леброна Джеймса из Лос-Анджелеса. Он никуда не уйдет. Он будет цедить вино на юге Франции, пока мы будем обсуждать эту ситуацию, писать о ней. И вернется в Лос-Анджелес. Это чисто деловое решение. Он выйдет из текущего контракта. Получит больше денег. Новая сделка по телетрансляциям. Продлит соглашение на более длинный срок. Мы не знаем, как сложится ситуация с Бронни, но у него все рычаги давления, и он ими пользуется.

Лучшее место для бизнеса и баскетбола – Лос-Анджелес. И Майами. И Нью-Йорк. Леброн Джеймс взял перстни, у него много активов за пределами площадки. И лучшего места, чтобы ими заниматься, не найти», – заключил Хаслем в эфире ESPN.

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2 комментария
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