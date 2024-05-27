Юдонис Хаслем: «Проще побороться с аллигатором, чем вытащить Леброна Джеймса из Лос-Анджелеса»

Юдонис Хаслем прокомментировал планы Леброна Джеймса.

По словам Рича Пола, Джеймс выйдет на рынок свободных агентов.

«У него деловой склад ума, он все рассчитывает. Но проще побороться с аллигатором, чем вытащить из Лос-Анджелеса. Он никуда не уйдет. Он будет цедить вино на юге Франции, пока мы будем обсуждать эту ситуацию, писать о ней. И вернется в Лос-Анджелес. Это чисто деловое решение. Он выйдет из текущего контракта. Получит больше денег. Новая сделка по телетрансляциям. Продлит соглашение на более длинный срок. Мы не знаем, как сложится ситуация с Бронни, но у него все рычаги давления, и он ими пользуется.

Лучшее место для бизнеса и баскетбола – Лос-Анджелес. И Майами. И Нью-Йорк. Леброн Джеймс взял перстни, у него много активов за пределами площадки. И лучшего места, чтобы ими заниматься, не найти», – заключил в эфире ESPN.