«Финикс» попытается заполучить Леброна Джеймса в это межсезонье

«Финикс» нацелился на Леброна Джеймса.

«Санз» надеются заполучить суперзвезду «Лейкерс» в это межсезонье, поэтому клуб всерьез рассматривает как кандидата на выбор под 22-м номером на драфте-2024, сообщает журналист Эван Сайдери.

По словам Сайдери, « » верит, что сможет убедить Джеймса объединиться с Кевином Дюрэнтом, Девином Букером и Брэдли Билом, чтобы создать историческую суперкоманду.

Сегодня агент Джеймса Рич Пол подтвердил намерение форварда «Лейкерс» выйти на рынок свободных агентов. У Джеймса есть возможность продлить контракт с « » на сезон-2024/25 и заработать за него 51,4 миллиона долларов.