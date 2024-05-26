«Финикс» попытается заполучить Леброна Джеймса в это межсезонье

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

«Финикс» нацелился на Леброна Джеймса.

«Санз» надеются заполучить суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса в это межсезонье, поэтому клуб всерьез рассматривает Бронни Джеймса как кандидата на выбор под 22-м номером на драфте-2024, сообщает журналист Эван Сайдери.

По словам Сайдери, «Финикс» верит, что сможет убедить Джеймса объединиться с Кевином Дюрэнтом, Девином Букером и Брэдли Билом, чтобы создать историческую суперкоманду.

Сегодня агент Джеймса Рич Пол подтвердил намерение форварда «Лейкерс» выйти на рынок свободных агентов. У Джеймса есть возможность продлить контракт с «Лейкерс» на сезон-2024/25 и заработать за него 51,4 миллиона долларов.

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9 комментариев
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Ну да, платёжка в НБА же резиновая.
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Ответ assault
Вчетвером играть будут?
Впятером. Джеймс младший будет ещё
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Была у нас уже историческая суперкоманда... Как раз там, где пока числится ЛеБрон.
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Вчетвером играть будут?
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Ответ Pavel Egorov
Зачем это Леброну? Зачем это Дюранту? Что с ними будет делать Буденхольцер? Он и сезон не отработает в этой команде. Где найдут качественных ролевиков, готовых играть за еду? В финале конференций сейчас играют относительно быстрые и молодые команды. Старпёры здесь не пройдут. Нет перспектив у такой команды.
Леброн хочет сыграть в одной команде с сыном. Тот, кто сына подпишет, может и на него рассчитывать.
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