«Финикс» попытается заполучить Леброна Джеймса в это межсезонье
«Финикс» нацелился на Леброна Джеймса.
«Санз» надеются заполучить суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса в это межсезонье, поэтому клуб всерьез рассматривает Бронни Джеймса как кандидата на выбор под 22-м номером на драфте-2024, сообщает журналист Эван Сайдери.
По словам Сайдери, «Финикс» верит, что сможет убедить Джеймса объединиться с Кевином Дюрэнтом, Девином Букером и Брэдли Билом, чтобы создать историческую суперкоманду.
Сегодня агент Джеймса Рич Пол подтвердил намерение форварда «Лейкерс» выйти на рынок свободных агентов. У Джеймса есть возможность продлить контракт с «Лейкерс» на сезон-2024/25 и заработать за него 51,4 миллиона долларов.