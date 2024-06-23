Леброн Джеймс не использует опцию на следующий сезон стоимостью 51,4 млн долларов (Дэн Войке)

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Леброн Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не будет использовать опцию продления контракта с клубом на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

Джеймс станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой. Ожидается, что лучший бомбардир в истории лиги заключит новое соглашение с «Лейкерс».

У Джеймса есть еще неделя, чтобы официально объявить о своем решении.

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20 комментариев
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Ответ Роман Мнухин
Буду пребывать в лютом шоке, если ему дадут контракт на 2 года со среднегодовой зарплатой 55-60. Он конечно неплох, но не настолько...
готовьтесь к лютому шоку

чтобы ему не выписали новый макс. после стандартного для Леброна сезона, новых рекордов и т.д. - шансов ноль
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Детройт ждёт =)
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Ответ umahanov87
Ну а че. Зря Редика посадил что ли в кресло. Подпишется на 2 года
Никакого отношения к назначению Редика Джеймс не имеет. Твердо и четко.
+7
-1
+6
Ответ Антон Прокопчук
Есть безумная теория, а может Леброн собрался к Кайри и Луке, заодно сынишку решил туда прихватить)
Н куда он уже не уйдет из ЛА
+6
0
+6
Ну а че. Зря Редика посадил что ли в кресло. Подпишется на 2 года
+6
-1
+5
Есть безумная теория, а может Леброн собрался к Кайри и Луке, заодно сынишку решил туда прихватить)
+7
-2
+5
чтобы подписаться на годочка 4😉
+1
0
+1
Ну что, Лейкерс, готовьте свои кошельки, Деду ассигнации отслюнявливать
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... Горячая пошла(с).
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Подпишется на 2 года чтобы обойти пэриша по матчам
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Ответ Максим Макеев
чтобы подписаться на годочка 4😉
Не сможет, максимум на 3 года
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Ответ Максим Макеев
чтобы подписаться на годочка 4😉
его 2 года больше устроят, с опцией игрока на второй
а следующим летом опять будет выбирать
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А может ли Леброн подписаться на вет.мин, чтобы потом клуб смог подписать достойных ролевиков под него и АД?
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Ответ Антон Прокопчук
Есть безумная теория, а может Леброн собрался к Кайри и Луке, заодно сынишку решил туда прихватить)
Леброн бежит быстрее Луки. Сразу нет 🤣
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Ответ ZhunusOFF
А может ли Леброн подписаться на вет.мин, чтобы потом клуб смог подписать достойных ролевиков под него и АД?
это скорее всего условие для драфта Бронни, при чём идея может исходить от самого Брона.
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