Леброн Джеймс не использует опцию на следующий сезон стоимостью 51,4 млн долларов (Дэн Войке)

Леброн Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что звездный форвард « » не будет использовать опцию продления контракта с клубом на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

Джеймс станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой. Ожидается, что лучший бомбардир в истории лиги заключит новое соглашение с «Лейкерс».

У Джеймса есть еще неделя, чтобы официально объявить о своем решении.