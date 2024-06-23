Леброн Джеймс не использует опцию на следующий сезон стоимостью 51,4 млн долларов (Дэн Войке)
Леброн Джеймс станет неограниченно свободным агентом.
Ожидается, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не будет использовать опцию продления контракта с клубом на сезон-2024/25 стоимостью 51,4 миллиона долларов, сообщает журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.
Джеймс станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой. Ожидается, что лучший бомбардир в истории лиги заключит новое соглашение с «Лейкерс».
У Джеймса есть еще неделя, чтобы официально объявить о своем решении.
чтобы ему не выписали новый макс. после стандартного для Леброна сезона, новых рекордов и т.д. - шансов ноль
а следующим летом опять будет выбирать