Джей Джей Редик хочет увеличить количество трехочковых бросков Леброна Джеймса и роль Энтони Дэвиса в движении мяча
Джей Джей Редик коснулся своих планов на пресс-конференции.
«Лейкерс» провели встречу с журналистами по поводу назначения Редика на должность главного тренера.
Редик коснулся ряда моментов в отношении лидеров команды. В частности специалист хочет, чтобы форвард Леброн Джеймс увеличил количество бросков из-за дуги. В сезоне-2023/24 Джеймс показал лучший за карьеру процент реализации трехочковых – 41.
Редик уже обсуждал с центровым Энтони Дэвисом свое желание активнее задействовать его в движении мяча в качестве центрального «узла» в роли, отражающей тенденции современных «больших».
«Погоня за величием может стать утомительной», – рассказал новый главный тренер и заявил, что одной из его основных задач станет создание атмосферы, в которой все смогут наслаждаться рабочим и соревновательным процессом.
Такое каждый комментатор спортс мог предложить руководству ЛАЛ, чтоб стать тренером