Джей Джей Редик хочет увеличить количество трехочковых бросков Леброна Джеймса и роль Энтони Дэвиса в движении мяча

Джей Джей Редик коснулся своих планов на пресс-конференции.

« » провели встречу с журналистами по поводу назначения на должность главного тренера.

Редик коснулся ряда моментов в отношении лидеров команды. В частности специалист хочет, чтобы форвард увеличил количество бросков из-за дуги. В сезоне-2023/24 Джеймс показал лучший за карьеру процент реализации трехочковых – 41.

Редик уже обсуждал с центровым свое желание активнее задействовать его в движении мяча в качестве центрального «узла» в роли, отражающей тенденции современных «больших».

«Погоня за величием может стать утомительной», – рассказал новый главный тренер и заявил, что одной из его основных задач станет создание атмосферы, в которой все смогут наслаждаться рабочим и соревновательным процессом.