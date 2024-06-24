Джей Джей Редик хочет увеличить количество трехочковых бросков Леброна Джеймса и роль Энтони Дэвиса в движении мяча

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Джей Джей Редик коснулся своих планов на пресс-конференции.

«Лейкерс» провели встречу с журналистами по поводу назначения Редика на должность главного тренера.

Редик коснулся ряда моментов в отношении лидеров команды. В частности специалист хочет, чтобы форвард Леброн Джеймс увеличил количество бросков из-за дуги. В сезоне-2023/24 Джеймс показал лучший за карьеру процент реализации трехочковых – 41.

Редик уже обсуждал с центровым Энтони Дэвисом свое желание активнее задействовать его в движении мяча в качестве центрального «узла» в роли, отражающей тенденции современных «больших».

«Погоня за величием может стать утомительной», – рассказал новый главный тренер и заявил, что одной из его основных задач станет создание атмосферы, в которой все смогут наслаждаться рабочим и соревновательным процессом.

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4 комментария
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Сходу сдал всю тактику на сезон
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Обалдеть,значит ЛеБрон остаётся🤯
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Энтони... кого?
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Ну, пока, не видно ничего оригинально гениального в тренерской мысли
Такое каждый комментатор спортс мог предложить руководству ЛАЛ, чтоб стать тренером
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