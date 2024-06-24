Джей Джей Редик: «Моей задачей станет организация баскетбола чемпионского уровня и продолжение истории и наследия «Лейкерс»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джини Басс Роб Пелинка Баскетбол

Джей Джей Редик и Роб Пелинка прокомментировали начало сотрудничества.

«Впечатлен возможностью присоединиться к одному из самых культовых и успешных клубов в мире. Это шанс послужить игрокам, команде и организации. Благодарю Джини Басс, Роба Пелинку и фронт-офис «Лейкерс». 

Моей задачей станет организация баскетбола чемпионского уровня ради фанатов клуба, продолжение истории и наследия «Лейкерс». Рад возможности поработать в окружении опытного и творческого коллектива. Мы будем неустанно трудиться над развитием отдельных игроков и оптимизации возможностей состава», – сообщил новый главный тренер клуба.

«После обдуманного и тщательного поиска мы рады пригласить Джей Джей Редика и его близких в нашу семью. Джей Джей – обладатель соревновательного духа и невероятного баскетбольного IQ, понимающий современную игру и способный вернуть энергию в команду и порадовать болельщиков.

Его детальный анализ раскроет возможности для нашего ростера и ляжет в основу развития игроков на долгий срок. Он принесет с собой инновации, движение вперед в авангарде меняющейся лиги. Джей Джей сочетает баскетбольный интеллект с искренним отношением и заботой, которые помогут ему найти общий язык с игроками.

Нас ждет увлекательное время», – заявил генеральный менеджер Роб Пелинка.

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3 комментария
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Желаю Джэю успехов.
Дорогу молодым.
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