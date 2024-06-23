«Вашингтон» ведет переговоры с «Нью-Йорком» об обмене Митчелла Робинсона

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Вашингтон Митчелл Робинсон Баскетбол

«Уизардс» хотят выменять у «Никс» Митчелла Робинсона.

«Вашингтон» входит в число команд, которые ведут переговоры с «Нью-Йорком» о возможном обмене центрового Митчелла Робинсона (26 лет, 213 см), сообщает инсайдер Ян Бегли.

По словам Бегли, если «Никс» решат обменять Робинсона в это межсезонье, то обмен состоится после драфта.

В контракте Робинсона остались два года, за которые он заработает около 27 миллионов долларов. В прошедшем сезоне центровой сыграл 31 матч, набирая в среднем 5,6 очка, 8,5 подбора, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота.

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2 комментария
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омг, зачем?
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Ответ Radovan
омг, зачем?
Будет лечиться и иногда мячик подбирать. А ну ещё научит чему-нибудь Сарра.
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