Пол Джордж может воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс», чтобы сразу запросить обмен

Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом .

Калифорнийский клуб, как ожидается, предложит ветерану продление контракта на 152 миллиона долларов и 3 года. Звездный форвард доступен для 4-летнего соглашения на 221,1 миллиона.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, в подобной ситуации Джордж захочет сменить команду, но не станет выходить из последнего года в действующем контракте с « ». Форвард воспользуется опцией для продления и сразу запросит обмен.

При таком раскладе количество претендентов на возрастет, так как в случае выхода на рынок свободных агентов он будет доступен только немногочисленным клубам с пространством в платежной ведомости.

Отмечается, что при подобном развитии событий 34-летний баскетболист может оказаться в «Никс».

«Вот почему в лиге говорят о возможном переходе Джорджа в « ». Если бы Пол этого хотел, «Никс» могли бы организовать обмен без особого труда и при этом сохранить костяк», – сказал Уиндхорст.