Пол Джордж может воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс», чтобы сразу запросить обмен
Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом .
Калифорнийский клуб, как ожидается, предложит ветерану продление контракта на 152 миллиона долларов и 3 года. Звездный форвард доступен для 4-летнего соглашения на 221,1 миллиона.
Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, в подобной ситуации Джордж захочет сменить команду, но не станет выходить из последнего года в действующем контракте с «Клипперс». Форвард воспользуется опцией для продления и сразу запросит обмен.
При таком раскладе количество претендентов на Джорджа возрастет, так как в случае выхода на рынок свободных агентов он будет доступен только немногочисленным клубам с пространством в платежной ведомости.
Отмечается, что при подобном развитии событий 34-летний баскетболист может оказаться в «Никс».
«Вот почему в лиге говорят о возможном переходе Джорджа в «Нью-Йорк». Если бы Пол этого хотел, «Никс» могли бы организовать обмен без особого труда и при этом сохранить костяк», – сказал Уиндхорст.
сразу видно «ум»
А те деньги, которые ПиДжи в конце концов планирует где-нибудь урвать, являются ещё одним проявление неадекватности НБА, вроде того, каким является контракт Брэдли Била.