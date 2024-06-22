Пол Джордж может воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс», чтобы сразу запросить обмен

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк НБА Пол Джордж Брайан Уиндхорст Баскетбол

Пол Джордж может покинуть «Клипперс» этим летом .

Калифорнийский клуб, как ожидается, предложит ветерану продление контракта на 152 миллиона долларов и 3 года. Звездный форвард доступен для 4-летнего соглашения на 221,1 миллиона.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, в подобной ситуации Джордж захочет сменить команду, но не станет выходить из последнего года в действующем контракте с «Клипперс». Форвард воспользуется опцией для продления и сразу запросит обмен.

При таком раскладе количество претендентов на Джорджа возрастет, так как в случае выхода на рынок свободных агентов он будет доступен только немногочисленным клубам с пространством в платежной ведомости. 

Отмечается, что при подобном развитии событий 34-летний баскетболист может оказаться в «Никс».

«Вот почему в лиге говорят о возможном переходе Джорджа в «Нью-Йорк». Если бы Пол этого хотел, «Никс» могли бы организовать обмен без особого труда и при этом сохранить костяк», – сказал Уиндхорст.

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10 комментариев
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Полужоржам, харденам, дюрантам пора понять - что время их ушло, и максимум их третья звезда в контендере.
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Не верится в уход Джорджа. Да, ему могут предложить больше по деньгам и сроку другие команды, но он ведь дома, в ЛА. И скорее интерес других команд он использует лишь для торга нового контракта с ЛАК.
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С ротацией Тибодо, Джордж даже половину сезона не сможет отыграть. В теории если Никс это интересно то получается за Джорджа им пришлось бы отдавать Рэндла и еще кого-то чтобы уровнять контракты.
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Зачем Джордж НЙ? Он уже не лучше Донте или Харта. Да и играть с такой отдачей как они не будет. Лучше Ануноби переподписывать
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то есть он собрался в 35 лет просить макс на 4 года у нью йорка
сразу видно «ум»
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Тогда проще обменять на Батлера, у Батлера контракт на 2 года всего
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Мечта всех болельщиков Клипперс, чтобы лузера Полужоржа спихнули куда-нибудь наконец.Сил смотреть и слушать этого клоуна больше нет.
А те деньги, которые ПиДжи в конце концов планирует где-нибудь урвать, являются ещё одним проявление неадекватности НБА, вроде того, каким является контракт Брэдли Била.
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Ответ LilAnswer
С ротацией Тибодо, Джордж даже половину сезона не сможет отыграть. В теории если Никс это интересно то получается за Джорджа им пришлось бы отдавать Рэндла и еще кого-то чтобы уровнять контракты.
Мне кажется Рэндл уже не такой неприкосновенный, и без него в 6 почти победили индиану, если бы все не доломались, но суть в том что нужен ли он Тибодо, разрузит мелкого да, как быстро сломается в этой системе другой вопрос
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Полужоржам, харденам, дюрантам пора понять - что время их ушло, и максимум их третья звезда в контендере.
Во во, я тоже этого не понимаю , Джоржу 35 лет, за годы в Клипперс он толком ничего не показал и никогда не тащил так как требуется от звезды, но при этом до сих пор все считают его главной надеждой на чемпионство, с его то травмами
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Ответ Мурзин Ринат
Во во, я тоже этого не понимаю , Джоржу 35 лет, за годы в Клипперс он толком ничего не показал и никогда не тащил так как требуется от звезды, но при этом до сих пор все считают его главной надеждой на чемпионство, с его то травмами
Ну так у клиперс другого выхода и нет. Они либо оставляют у себя его, либо вместо него приходит никто. Новичок их второго раунда, а полужорж, все таки, получше будет.
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