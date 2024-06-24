Брайан Уиндхорст: «Это не так весело, но «Лейкерс» потребуется защита, чтобы подняться с седьмого места на четвертое, и это задача Джей Джей Редика»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст очертил ключевые задачи Джей Джей Редика.

«Их хорошие отношения с Леброном Джеймсом сыграют свою роль в первый день. Но первый день не определяет сезон. Его определят 50-й, 100-й.

Джей Джей действительно воодушевлен этой возможностью. Тактическими перспективами команды. Элементами, в которых «Лейкерс» смогут повысить эффективность. И он, конечно, этим займется.

Но главные испытания его ждут в организации защиты. Люди не концентрируются на этом, но это станет ключевой задачей клуба. В позапрошлом сезоне, когда они дошли до финала конференции, у них была 4-я защита в лиге после Матча всех звезд. В прошедшем сезоне они скатились на 17-е место. Говорить об этом не так весело. Но чтобы подняться с седьмого места на шестое или четвертое, им потребуется защита. И эта задача начинается с Джей Джей Редика», – заявил эксперт ESPN.

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6 комментариев
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у меня один вопрос
а че не первое место то? тренер же гениальный, да и атака видимо гениальная уже итак
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Вандо травмирован было, вот и 17 место.
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Ответ Максим Макеев
у меня один вопрос а че не первое место то? тренер же гениальный, да и атака видимо гениальная уже итак
ну выиграют пару игр в регулярке, начнут говорить и про первое место и победу в чемпионате. а потом луз стрик игр 10 и разговоры об оставке пойдут. в первый раз что ли ))) лакерсы любят помечтать
+3
-2
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Ответ Stan WarHammer
Вандо травмирован было, вот и 17 место.
Раньше отмазка была, что Дэвис травмирован. Стоило ему отыграть практически без пропусков, пошли жалобы на травмы ролевиков.
Все команды с этой проблемой сталкиваются. И только ЛАЛ верят, что звёзды сойдутся, и этот состав отыграет 82 матча
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