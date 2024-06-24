Брайан Уиндхорст: «Это не так весело, но «Лейкерс» потребуется защита, чтобы подняться с седьмого места на четвертое, и это задача Джей Джей Редика»
Брайан Уиндхорст очертил ключевые задачи Джей Джей Редика.
«Их хорошие отношения с Леброном Джеймсом сыграют свою роль в первый день. Но первый день не определяет сезон. Его определят 50-й, 100-й.
Джей Джей действительно воодушевлен этой возможностью. Тактическими перспективами команды. Элементами, в которых «Лейкерс» смогут повысить эффективность. И он, конечно, этим займется.
Но главные испытания его ждут в организации защиты. Люди не концентрируются на этом, но это станет ключевой задачей клуба. В позапрошлом сезоне, когда они дошли до финала конференции, у них была 4-я защита в лиге после Матча всех звезд. В прошедшем сезоне они скатились на 17-е место. Говорить об этом не так весело. Но чтобы подняться с седьмого места на шестое или четвертое, им потребуется защита. И эта задача начинается с Джей Джей Редика», – заявил эксперт ESPN.
а че не первое место то? тренер же гениальный, да и атака видимо гениальная уже итак
Все команды с этой проблемой сталкиваются. И только ЛАЛ верят, что звёзды сойдутся, и этот состав отыграет 82 матча