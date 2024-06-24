Брайан Уиндхорст: «Это не так весело, но «Лейкерс» потребуется защита, чтобы подняться с седьмого места на четвертое, и это задача Джей Джей Редика»

Брайан Уиндхорст очертил ключевые задачи Джей Джей Редика.

«Их хорошие отношения с сыграют свою роль в первый день. Но первый день не определяет сезон. Его определят 50-й, 100-й.

Джей Джей действительно воодушевлен этой возможностью. Тактическими перспективами команды. Элементами, в которых « » смогут повысить эффективность. И он, конечно, этим займется.

Но главные испытания его ждут в организации защиты. Люди не концентрируются на этом, но это станет ключевой задачей клуба. В позапрошлом сезоне, когда они дошли до финала конференции, у них была 4-я защита в лиге после Матча всех звезд. В прошедшем сезоне они скатились на 17-е место. Говорить об этом не так весело. Но чтобы подняться с седьмого места на шестое или четвертое, им потребуется защита. И эта задача начинается с », – заявил эксперт ESPN.