Тим Леглер: «Джей Джей Редик столкнется с неоправданно высокими ожиданиями. Команда плохо подходит для регулярного сезона»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Тим Леглер Баскетбол

Тим Леглер рассказал о будущих трудностях Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN стал главным тренером «Лейкерс». Аналитик Тим Леглер прокомментировал будущие проблемы Редика.

«Он новичок, молодой специалист. И ему придется пройти по тонкой грани между завоеванием авторитета и определенными уступками, которые неизбежны в современной НБА. Он научится этому со временем.

Но с моей точки зрения, главное – это завышенные ожидания. Он будет тренировать в Лос-Анджелесе. С Леброном Джеймсом в составе люди будут думать о соревновании за титул. Но эта команда недостаточно хороша. В первую очередь она плохо подходит для регулярного сезона. В Западной конференции придется очень постараться, чтобы забраться по лестнице турнирной таблицы. Команду ждут выездные серии против клубов с молодыми звездами и более глубокими составами по части таланта.

Так что требовать будут многого. И это не будет совпадать с недостатком персонала, гибкости и потенциала для роста», – заявил Леглер.

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12 комментариев
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Команда ещё даже не укомплектована, а очередной эксперт уже выдал прогноз на целый сезон. Неужели недельку потерпеть не в моготу?
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Ответ VKing24
Интересно конечно, как молодой Реддик будет ладить с командой, главное чтоб хотя бы прислушивались, а не игнорировали, как Хэма
Если черного братишку игнорировали, то с этим даже не знаю
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А для плей-офф так подходит)
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Интересно конечно, как молодой Реддик будет ладить с командой, главное чтоб хотя бы прислушивались, а не игнорировали, как Хэма
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Ответ Ужратый Гусениц
А для плей-офф так подходит)
В по они хороши, если не попадать на Денвер
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Ответ Максим Макеев
да там уже не только Денвер им опасность представляет
Я серьезно считаю, что они могли бы обыграть Даллас или Миннесоту. Да и у Бостона они могли несколько карт забрать. Просто против Денвер у них плохо идёт
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Ответ Максим Макеев
я у них никаких шансов против миньки не вижу а тем более против бостона
Миннесота переоценена, Даллас показал. Просто Лейкерс любят в лиге) будут судить в их пользу, хотя против Денвера не помогло) Леброн>Эдвардс в любом возрасте. Дэвис без травм>Кэт, Гобер. Звёзды у Лейкерс сильнее на порядок
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Ответ Xellos
Миннесота переоценена, Даллас показал. Просто Лейкерс любят в лиге) будут судить в их пользу, хотя против Денвера не помогло) Леброн>Эдвардс в любом возрасте. Дэвис без травм>Кэт, Гобер. Звёзды у Лейкерс сильнее на порядок
звезды может и сильнее но команды там и близко не ровня
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Ответ Simon Sharymov
Команда ещё даже не укомплектована, а очередной эксперт уже выдал прогноз на целый сезон. Неужели недельку потерпеть не в моготу?
щас редик упакует будь здоров!
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