Тим Леглер: «Джей Джей Редик столкнется с неоправданно высокими ожиданиями. Команда плохо подходит для регулярного сезона»

Тим Леглер рассказал о будущих трудностях Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN стал главным тренером « ». Аналитик Тим Леглер прокомментировал будущие проблемы .

«Он новичок, молодой специалист. И ему придется пройти по тонкой грани между завоеванием авторитета и определенными уступками, которые неизбежны в современной . Он научится этому со временем.

Но с моей точки зрения, главное – это завышенные ожидания. Он будет тренировать в Лос-Анджелесе. С Леброном в составе люди будут думать о соревновании за титул. Но эта команда недостаточно хороша. В первую очередь она плохо подходит для регулярного сезона. В Западной конференции придется очень постараться, чтобы забраться по лестнице турнирной таблицы. Команду ждут выездные серии против клубов с молодыми звездами и более глубокими составами по части таланта.

Так что требовать будут многого. И это не будет совпадать с недостатком персонала, гибкости и потенциала для роста», – заявил Леглер.