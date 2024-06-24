Энтони Дэвис не злится на Джей Джей Редика за то, что тот не проголосовал за него во время выбора защитных пятерок

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис не злится на нового главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика .

Работавший по ходу сезона-23/24 журналистом Редик не проголосовал за звездного бигмена во время выбора защитных пятерок регулярного чемпионата.

«Близкий к процессу источник настаивает на том, что отказ Джей Джей Редика включить Энтони Дэвиса в свой бюллетень – это тема, о которой обе стороны могут без особых проблем забыть теперь, когда Редик стал тренером Дэвиса», – информирует инсайдер Марк Стейн.

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4 комментария
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о а вот и первая политическая ошибка «великого мотиватора» по версии Уиндхорста
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24 октября: "Энтони Дэвис, скорее всего не злится на Джей Джей Редика, но не уверен в этом после 3 поражений на старте сезона".
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Ахахахах пошла вода!)))
что по тактике джей?!
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Ответ Abdulla
24 октября: "Энтони Дэвис, скорее всего не злится на Джей Джей Редика, но не уверен в этом после 3 поражений на старте сезона".
а в помощники нанят молчаливый Боб!
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