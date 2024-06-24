Энтони Дэвис не злится на Джей Джей Редика за то, что тот не проголосовал за него во время выбора защитных пятерок

Энтони Дэвис не злится на нового главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика .

Работавший по ходу сезона-23/24 журналистом Редик не проголосовал за звездного бигмена во время выбора защитных пятерок регулярного чемпионата.

«Близкий к процессу источник настаивает на том, что отказ включить в свой бюллетень – это тема, о которой обе стороны могут без особых проблем забыть теперь, когда Редик стал тренером Дэвиса», – информирует инсайдер Марк Стейн.