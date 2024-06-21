Леброн Джеймс не участвовал в процессе назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»
«Лейкерс» решили назначить Джей Джей Редика без влияния Леброна Джеймса.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
«У Леброна Джеймса не было никаких разговоров с Джини Басс, Робом Пелинкой, Куртом Рамбисом или кем-либо еще, когда речь шла о принятии решения «Лейкерс» по Джей Джей Редику, а также варианте с Дэном Херли или другом кандидате. Он не вмешивался в этот процесс, он дал понять «Лейкерс» через своих представителей, что организация должна делать то, что считает правильным для себя с учетом текущего момента и планов на будущее, потому что есть вероятность, что человек, которого они наймут, останется в клубе и после того, как Леброн его покинет», – рассказал журналист.
Макменамин при этом отметил, что совместная работа Джеймса и Редика в баскетбольном подкасте была равносильна одобрению с его стороны.
«Говоря это, стоит отметить, что существовало молчаливое одобрение по Редику, потому что Леброн решил сделать подкаст Mind the Game вместе с ним», – сказал инсайдер.
39-летний Редик начнет тренерскую карьеру в «Лейкерс», с которыми заключит контракт на 4 года.
В подкасте поучаствовал, кому надо - все поняли. Ну и что - подкаст это подкаст, Леброн в случае чего, сделает морду кирпичом, мол, "я не я и хата не моя".