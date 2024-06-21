Леброн Джеймс не участвовал в процессе назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джини Басс Роб Пелинка Баскетбол

«Лейкерс» решили назначить Джей Джей Редика без влияния Леброна Джеймса.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

«У Леброна Джеймса не было никаких разговоров с Джини Басс, Робом Пелинкой, Куртом Рамбисом или кем-либо еще, когда речь шла о принятии решения «Лейкерс» по Джей Джей Редику, а также варианте с Дэном Херли или другом кандидате. Он не вмешивался в этот процесс, он дал понять «Лейкерс» через своих представителей, что организация должна делать то, что считает правильным для себя с учетом текущего момента и планов на будущее, потому что есть вероятность, что человек, которого они наймут, останется в клубе и после того, как Леброн его покинет», – рассказал журналист.

Макменамин при этом отметил, что совместная работа Джеймса и Редика в баскетбольном подкасте была равносильна одобрению с его стороны.

«Говоря это, стоит отметить, что существовало молчаливое одобрение по Редику, потому что Леброн решил сделать подкаст Mind the Game вместе с ним», – сказал инсайдер.

39-летний Редик начнет тренерскую карьеру в «Лейкерс», с которыми заключит контракт на 4 года.

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25 комментариев
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Леброн Джеймс не участвовал в зачатия Бронни Джеймса
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Ну если руководству так проще думать, то ок)
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леброн уже назначает тренеров силой мысли
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да никто ни в чем не участвовал😉 и да участие в подкасте «можно воспринять» как согласие на назначение тренером ибо это «идентичные» виды деятельности
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Ответ sqr_dv
а че тогда заходишь в новости про них? кто то силой заставляет?
Зашел в эту чтоб коммент оставить. А так не захожу, как и в новости с Перкинсом тоже
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Участвуют и не участвуют они, а по-испански стыдно мне) Еще парочка гвоздей в крышку гроба сравнителей Леброна с Джорданом. Краб топит всю организацию в лживой лицемерной слизи. Джордан открыто заявлял, что не хочет работать с кем-то кроме Джексона. Краузе, зная это, уволил Джексона и запустил перестройку. Хорошо или плохо, но была ясность и никакого лицемерия со стороны Джордана. А перевозитель талантов каждый сезон что-то мутит, меняет игроков и тренеров, исходя исключительно из бизнес-интересов своей корпорации.
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оч хочется какой-то фильтр, чтоб если в новости есть слова Леброн или Брони, новость не показывалась.
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Личный журналист Леброна, если что
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Шутка года
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Ответ BT
Я даже думаю, что в этот раз Леброн на самом деле не участвовал. В подкасте поучаствовал, кому надо - все поняли. Ну и что - подкаст это подкаст, Леброн в случае чего, сделает морду кирпичом, мол, "я не я и хата не моя".
Плюс если у Редика не пойдет, вот тогда Леброн откроет г...нометы, мол, "набрали по объявлению".
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Ответ scorp19
Прикол бы бы если ЛАЛ обо всём с ними посоветовались, сделали так как он считает, а тот возьмёт и подпишется с другой командой на свой вероятный последний сезон.
Он ждет драфта. Меня удивляет, как он последние годы говорил, что хочет сыграть с сыном, а теперь говорит что это и не обязательно. ЛеБрон если правду скажет, то спать не сможет, похоже.
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кулстори
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Просто совместный подкаст. Тут ничего кроме совпадения.
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Прикол бы бы если ЛАЛ обо всём с ними посоветовались, сделали так как он считает, а тот возьмёт и подпишется с другой командой на свой вероятный последний сезон.
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Наконец то Леброн перестал вмешиваться в назначение тренеров. Давно бы так
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Так мы и поверили. Думаю что в Лейкерс ни одно решение не принимается без консультации с ним.
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Я даже думаю, что в этот раз Леброн на самом деле не участвовал.

В подкасте поучаствовал, кому надо - все поняли. Ну и что - подкаст это подкаст, Леброн в случае чего, сделает морду кирпичом, мол, "я не я и хата не моя".
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Враньё чистейшей воды. Ни один нормальный тренер, котрый рассматривался кандидатом, в итоге не согласился тренировать по понятным причинам. А Риддика престарелый Лепрозорий проталкивал через свои подкасты и в итоге протолкнул.
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Ответ ты не прав
Оба вмешивается в работу менеджмента, выкручивают руки из-за своих хотело, но отношение разное. Эх...
Адепты Джордана этого не понимают. Это другое.
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Ответ Mr.BadGuy
Наконец то Леброн перестал вмешиваться в назначение тренеров. Давно бы так
А он никогда и не вмешивался.
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Леброн Джеймс участвовал в процессе назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»
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Ответ Sabor
Он ждет драфта. Меня удивляет, как он последние годы говорил, что хочет сыграть с сыном, а теперь говорит что это и не обязательно. ЛеБрон если правду скажет, то спать не сможет, похоже.
Да все проще. Когда он про сына говорил активно, то было ощущение, что к этому времени сдаст очень сильно. А по итогу краб в порядке, теперь Леброну не хочется ехать непонятно куда лишь бы ехать
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