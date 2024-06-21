«Лейкерс» советовались с Энтони Дэвисом перед назначением Джей Джей Редика

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Энтони Дэвис Роб Пелинка Баскетбол

Энтони Дэвис одобряет назначение Джей Джей Редика на пост тренера «Лейкерс».

Как информирует The Athletic, руководители «Лейкерс» созванивались со звездным форвардом после первого официального собеседования с Редиком в субботу.

«Решение выбрать Редика было принято после того, как «Лейкерс» во главе с Робом Пелинкой узнали мнение Дэвиса и убедились, что он понимает общее видение», – отмечается в материале Шэмса Чарании, Йована Бухи и Сэма Эмика.

39-летний Редик заключит соглашение на 4 года и дебютирует в роли главного тренера.

Сообщается, что «другие ключевые игроки» в составе «Лейкерс» также поддержали вариант с экс-баскетболистом, который после 15 сезонов в НБА занимался журналистикой.

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7 комментариев
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думаю это напоминало мем с Дефо в роли Детектива рассказывающим что то и Бейтманом кивающим ему
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Решили всю ответственность в медиа на Дэвиса перекинуть. Конечно, Леба тут не при делах
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Ответ celtics7
Решили всю ответственность в медиа на Дэвиса перекинуть. Конечно, Леба тут не при делах
Серый ЛеКардинал🤓
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И только с Дэвисом))
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могли бы и на спортс написать
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Берем Реддика? - Нет. Так и запишем: Энтони Дэвис одобряет назначение Джей Джей Редика.
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Мне кажется что он даже бровью не повёл.
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