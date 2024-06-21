«Лейкерс» советовались с Энтони Дэвисом перед назначением Джей Джей Редика
Энтони Дэвис одобряет назначение Джей Джей Редика на пост тренера «Лейкерс».
Как информирует The Athletic, руководители «Лейкерс» созванивались со звездным форвардом после первого официального собеседования с Редиком в субботу.
«Решение выбрать Редика было принято после того, как «Лейкерс» во главе с Робом Пелинкой узнали мнение Дэвиса и убедились, что он понимает общее видение», – отмечается в материале Шэмса Чарании, Йована Бухи и Сэма Эмика.
39-летний Редик заключит соглашение на 4 года и дебютирует в роли главного тренера.
Сообщается, что «другие ключевые игроки» в составе «Лейкерс» также поддержали вариант с экс-баскетболистом, который после 15 сезонов в НБА занимался журналистикой.