Стивен Эй Смит: «Рад за Кенни Эткинсона, но не будем забывать о тех, кто ждет возможности много лет, но не получает»

Теги Кливленд Голден Стэйт Сэм Кэсселл Бруклин НБА Кенни Эткинсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит неоднозначно отнесся к выбору «Кливленда».

«Кавальерс» назначили Кенни Эткинсона на должность главного тренера клуба.

«Рад за него. Он заслуживает этот шанс. У него выдающийся баскетбольный интеллект, в лиге это считается непреложной истиной. Он помог «Голден Стэйт» выиграть титул. Тренировал «Бруклин» 4 года, но не получил поддержки звезд команды и был выдавлен оттуда.

Но для всех, кто радуется его доле пирога, хочу напомнить, что есть такой парень Сэм Кэсселл. Который был чемпионом как игрок и был помощником главного тренера 15 лет, и никто не говорит о том, что он заслуживает шанс. Не стоит забывать о тех, кто ждет возможности много-много лет, но так ее и не получает», – заявил эксперт ESPN.

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3 комментария
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Респект, встал на сторону Александра Мостового.
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Ну, кстати, на счёт кассела правда странно. Столько лет уже в ассистентах и до сих пор никто не дал шанса.
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Он в курсе, что Кассел не совсем чёрный?
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