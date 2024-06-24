Стивен Эй Смит: «Рад за Кенни Эткинсона, но не будем забывать о тех, кто ждет возможности много лет, но не получает»

Стивен Эй Смит неоднозначно отнесся к выбору «Кливленда».

«Кавальерс» назначили на должность главного тренера клуба.

«Рад за него. Он заслуживает этот шанс. У него выдающийся баскетбольный интеллект, в лиге это считается непреложной истиной. Он помог « » выиграть титул. Тренировал « » 4 года, но не получил поддержки звезд команды и был выдавлен оттуда.

Но для всех, кто радуется его доле пирога, хочу напомнить, что есть такой парень . Который был чемпионом как игрок и был помощником главного тренера 15 лет, и никто не говорит о том, что он заслуживает шанс. Не стоит забывать о тех, кто ждет возможности много-много лет, но так ее и не получает», – заявил эксперт ESPN.