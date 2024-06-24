«Кливленд» сузил круг претендентов на роль главного тренера до Джеймса Боррего и Кенни Эткинсона и приблизился к окончательному решению

Теги возможные переходы Кливленд Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Донован Митчелл Баскетбол

«Кавальерс» близки к принятию решения по позиции главного тренера.

По сообщению Шэмса Чарании и The Athletic, клуб выбирает из двух кандидатур. Финальными претендентами стали Джеймс Боррего («Новый Орлеан») и Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»). Оба специалиста уже имеют опыт работы в качестве главного тренера.

«Кливленд» рассчитывал закрыть процесс поиска до драфта-2024 НБА. Клуб также уверен в скором подписании продления со звездным защитником Донованом Митчеллом.

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1 комментарий
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Уже объявили Эткинсона ,не спите
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