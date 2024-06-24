Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Кливленда»
«Кавальерс» наймут Кенни Эткинсона на должность главного тренера.
По сообщению Эдриана Воджнаровски, «Кливленд» остановился на кандидатуре ассистента главного тренера «Голден Стэйт» и в данный момент занимается оформлением контракта.
Центровой Джарретт Аллен и форвард Карис Леверт играли под руководством Эткинсона в «Бруклине».
Руководство клуба ориентировалось на репутацию тренера в плане развития молодых баскетболистов. Менеджмент считает, что назначение Эткинсона может помочь с развитием форварда Эвана Мобли.
Эткинсон провел 11 сезонов в качестве помощника главного тренера в «Никс» (4), «Атланте» (3), «Клипперс» (1) и «Голден Стэйт» (3).
Специалист возглавлял «Бруклин» в течение 4 сезонов и добился показателей в 118 побед и 190 поражений.
Забавно, кстати, звучит слово «добился» с учетом отрицательной разницы побед/поражений в Нэтс.