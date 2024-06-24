Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Кливленда»

Теги переходы Атланта Кливленд Голден Стэйт Клипперс Нью-Йорк НБА Эдриан Воджнаровски Кенни Эткинсон Карис Леверт Джарретт Аллен Эван Мобли Баскетбол

«Кавальерс» наймут Кенни Эткинсона на должность главного тренера.

По сообщению Эдриана Воджнаровски, «Кливленд» остановился на кандидатуре ассистента главного тренера «Голден Стэйт» и в данный момент занимается оформлением контракта.

Центровой Джарретт Аллен и форвард Карис Леверт играли под руководством Эткинсона в «Бруклине».

Руководство клуба ориентировалось на репутацию тренера в плане развития молодых баскетболистов. Менеджмент считает, что назначение Эткинсона может помочь с развитием форварда Эвана Мобли.

Эткинсон провел 11 сезонов в качестве помощника главного тренера в «Никс» (4), «Атланте» (3), «Клипперс» (1) и «Голден Стэйт» (3).

Специалист возглавлял «Бруклин» в течение 4 сезонов и добился показателей в 118 побед и 190 поражений.

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7 комментариев
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верим в Кенни
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Пусть Кенни получится в Кавс.
Забавно, кстати, звучит слово «добился» с учетом отрицательной разницы побед/поражений в Нэтс.
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Ответ Мурзин Ринат
Наконец-то этот тренд после BLM прошел. Ни капли расизма, просто последние годы это было очевидно, чтоб удобрить общественность и игроков
два цветных тренера в финале
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Ответ xamer 9
Пусть Кенни получится в Кавс. Забавно, кстати, звучит слово «добился» с учетом отрицательной разницы побед/поражений в Нэтс.
ну по сути там команда собранная из G-лиги была + раз в год кто-то выбранный в третьем десятке + персонажи типа Кэррола, которых принимали, чтобы получить эти самые пики в третьем десятке
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Ответ mephist13
ну по сути там команда собранная из G-лиги была + раз в год кто-то выбранный в третьем десятке + персонажи типа Кэррола, которых принимали, чтобы получить эти самые пики в третьем десятке
а когда был шанс показать себя то его ушли 2 персонажа имен которых называть не будем))
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Ответ xamer 9
Пусть Кенни получится в Кавс. Забавно, кстати, звучит слово «добился» с учетом отрицательной разницы побед/поражений в Нэтс.
Он в ПО выводил команду с Дило в качестве первой звезды. И тогда же он на МВЗ ездил. Если игроки будут ему доверять, все шансы есть на успех
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