Тим Бонтемпс: «Джей Джей Редик скучал по празднованию побед в раздевалке»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Тим Бонтемпс рассказал о мотивации Джей Джей Редика.

«В одном из подкастов на вопрос о тренерских амбициях Джей Джей Редик сказал, что скучает по празднованию побед в раздевалках на выездах и подобных вещах. Это невозможно заменить чем-то другим.

Так что он долгое время размышлял о возвращении в НБА. Подписаться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом – это шанс снова пережить все это и одерживать победы. Но я не думаю, что это сработает», – заявил журналист.

Джей Джей Редик стал новым тренером «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса проиграла «Денверу» в первом раунде плей-офф-2024 со счетом 1-4.

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