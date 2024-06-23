Тим Бонтемпс: «Джей Джей Редик скучал по празднованию побед в раздевалке»
Тим Бонтемпс рассказал о мотивации Джей Джей Редика.
«В одном из подкастов на вопрос о тренерских амбициях Джей Джей Редик сказал, что скучает по празднованию побед в раздевалках на выездах и подобных вещах. Это невозможно заменить чем-то другим.
Так что он долгое время размышлял о возвращении в НБА. Подписаться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом – это шанс снова пережить все это и одерживать победы. Но я не думаю, что это сработает», – заявил журналист.
Джей Джей Редик стал новым тренером «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса проиграла «Денверу» в первом раунде плей-офф-2024 со счетом 1-4.