Тим Бонтемпс: «Джей Джей Редик скучал по празднованию побед в раздевалке»

Тим Бонтемпс рассказал о мотивации Джей Джей Редика.

«В одном из подкастов на вопрос о тренерских амбициях сказал, что скучает по празднованию побед в раздевалках на выездах и подобных вещах. Это невозможно заменить чем-то другим.

Так что он долгое время размышлял о возвращении в . Подписаться с и – это шанс снова пережить все это и одерживать победы. Но я не думаю, что это сработает», – заявил журналист.

Джей Джей Редик стал новым тренером « ». Команда из Лос-Анджелеса проиграла «Денверу» в первом раунде плей-офф-2024 со счетом 1-4.