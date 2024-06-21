Юдонис Хаслем: «В каждых словах Джей Джей Редика будут видеть влияние Леброна Джеймса»
Юдонис Хаслем описал будущие трудности в работе Джей Джей Редика.
«Все будут гадать об источнике каждого его слова. Какие перед ним стоят цели. Мы знаем, что у него острый баскетбольный ум. Но знаем, что Леброн Джеймс тоже очень умен.
Игроки в современной НБА тратят 95% своего времени, беспокоясь о том, что они не могут контролировать. Они не могут контролировать отношения Редика и Леброна. Тактические схемы, которые он будет внедрять. Владения и защиту.
Но готов гарантировать, что в каждых словах Джей Джей Редика будут видеть влияние Леброна Джеймса. Так и будет. Я сказал это Редику напрямую, когда мы виделись во время финала. У меня нет ни малейших сомнений в его способностях. В его блестящем будущем. Но это современная НБА. Парни, которые думают только о том, что не могут контролировать», – заключил бывший баскетболист.
Джей Джей Редик занял должность главного тренера «Лейкерс».