Юдонис Хаслем: «В каждых словах Джей Джей Редика будут видеть влияние Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Юдонис Хаслем описал будущие трудности в работе Джей Джей Редика.

«Все будут гадать об источнике каждого его слова. Какие перед ним стоят цели. Мы знаем, что у него острый баскетбольный ум. Но знаем, что Леброн Джеймс тоже очень умен.

Игроки в современной НБА тратят 95% своего времени, беспокоясь о том, что они не могут контролировать. Они не могут контролировать отношения Редика и Леброна. Тактические схемы, которые он будет внедрять. Владения и защиту.

Но готов гарантировать, что в каждых словах Джей Джей Редика будут видеть влияние Леброна Джеймса. Так и будет. Я сказал это Редику напрямую, когда мы виделись во время финала. У меня нет ни малейших сомнений в его способностях. В его блестящем будущем. Но это современная НБА. Парни, которые думают только о том, что не могут контролировать», – заключил бывший баскетболист.

Джей Джей Редик занял должность главного тренера «Лейкерс».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Оракул !!!😂😂😂
+2
0
+2
Я знаю одного такого ставленника Леброна на должность главного тренера в НБА.Его величество вечно что то жующий физрук Тайрон Лю... Посмотрим на Редика.Кстати очень странно,что Леброн топит за снежка.Очень странно..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий