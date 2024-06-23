Брайан Уиндхорст: «Джей Джей Редик зарабатывал больше Дэна Херли»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Брайан Уиндхорст Дэн Херли Баскетбол

Брайан Уиндхорст прокомментировал карьеру Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN заявил, что решение бывшего игрока о приходе в «Лейкерс» на должность главного тренера не продиктовано финансовыми мотивами.

«Джей Джей построил очень успешную карьеру в медиа. Он не только получил отличный контракт с ESPN, но его собственный подкаст был весьма успешен. Его продюсерская компания выпускала несколько подкастов, часть из которых может продолжать работу. Один из специалистов рассказал мне, что Mind the Game с Леброном Джеймсом был бы настоящей «денежной коровой» в следующем году. 

Редик зарабатывал больше Дэна Херли. Его решение, с финансовой точки зрения, было не менее трудным.

Но я могу сказать точно, что он хотел получить эту работу», – рассказал Уиндхорст.

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9 комментариев
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Ответ mitch
Мне больше интересно, увидим ли мы еще в НБА Дарвина Хэма. Если нет, то это будет еще одним подтверждением, тренер в НБА - фигура чисто номинальная и следующим тренером после Редика может стать сосед по даче Леброна.
Дарвин Хэм уже подписался в Бакс помощником Дока
+3
0
+3
Ответ AlphaBeast
Дэн Херли сказал, что если ему предложат существенно больше, то он бы покинул NCAA Да, так показал "что думает о работе в ЛАЛ", что сказал, о том, что есть сумма ради которой он готов покинуть Коннектикут
это интервью сделанное для вежливости потому что возможность заявить о другой сумме на переговорах у него была и Лал бы наскребли эту сумму( ну или тот же водж сказал бы что Херли просил другую сумму и лал отказались)
реальность в том что ему сказали что хотят от него он подумал и сказал «до свидания»
+3
-1
+2
Ответ AlphaBeast
Не наскребли бы, у ЛАЛ бедные владельцы по меркам клубов НБА ЛАЛ не могли предложить зарплату на уровне самого высокооплачиваемой тренера НБА
не знаю что они там могут
факт в том что никакой информации о запросе большей денежной суммы на переговорах не было
+2
0
+2
Мне больше интересно, увидим ли мы еще в НБА Дарвина Хэма. Если нет, то это будет еще одним подтверждением, тренер в НБА - фигура чисто номинальная и следующим тренером после Редика может стать сосед по даче Леброна.
+1
0
+1
Ответ AlphaBeast
Не наскребли бы, у ЛАЛ бедные владельцы по меркам клубов НБА ЛАЛ не могли предложить зарплату на уровне самого высокооплачиваемой тренера НБА
У ЛАЛ самый большой рынок в НБА, там владельцу в карман лезть точно не пришлось бы, франшиза дико прибыльная
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