Брайан Уиндхорст: «Джей Джей Редик зарабатывал больше Дэна Херли»

Брайан Уиндхорст прокомментировал карьеру Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN заявил, что решение бывшего игрока о приходе в « » на должность главного тренера не продиктовано финансовыми мотивами.

« построил очень успешную карьеру в медиа. Он не только получил отличный контракт с ESPN, но его собственный подкаст был весьма успешен. Его продюсерская компания выпускала несколько подкастов, часть из которых может продолжать работу. Один из специалистов рассказал мне, что Mind the Game с был бы настоящей «денежной коровой» в следующем году.

Редик зарабатывал больше . Его решение, с финансовой точки зрения, было не менее трудным.

Но я могу сказать точно, что он хотел получить эту работу», – рассказал Уиндхорст.