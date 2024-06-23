Брайан Уиндхорст: «Джей Джей Редик зарабатывал больше Дэна Херли»
Брайан Уиндхорст прокомментировал карьеру Джей Джей Редика.
Эксперт ESPN заявил, что решение бывшего игрока о приходе в «Лейкерс» на должность главного тренера не продиктовано финансовыми мотивами.
«Джей Джей построил очень успешную карьеру в медиа. Он не только получил отличный контракт с ESPN, но его собственный подкаст был весьма успешен. Его продюсерская компания выпускала несколько подкастов, часть из которых может продолжать работу. Один из специалистов рассказал мне, что Mind the Game с Леброном Джеймсом был бы настоящей «денежной коровой» в следующем году.
Редик зарабатывал больше Дэна Херли. Его решение, с финансовой точки зрения, было не менее трудным.
Но я могу сказать точно, что он хотел получить эту работу», – рассказал Уиндхорст.
реальность в том что ему сказали что хотят от него он подумал и сказал «до свидания»
факт в том что никакой информации о запросе большей денежной суммы на переговорах не было