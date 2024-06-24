Донован Клинган изучает, как менялась игра Николы Йокича по ходу карьеры в НБА

Теги Денвер НБА NCAA драфт НБА Никола Йокич Донован Клинган Баскетбол

Донован Клинган изучает игру Николы Йокича.

Экс-центровой Коннектикута смотрит видео с лидером «Денвера» и его выступлением по ходу карьеры в НБА.

Йокич в среднем набирал 10,0 очка, 7,0 подбора и 2,4 передачи, будучи 19-летним новичком в сезоне-15/16. Он был выбран во втором раунде драфта.

На данный момент Никола имеет в послужном списке три звания MVP НБА, в сезоне-22/23 он привел «Наггетс» к чемпионству в лиге.

Клинган претендует на выбор в Топ-10 драфта-2024. В дебютном сезоне NCAA он набирал 6,9 очка за игру, во втором – 13,9 очка.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ RayAllen20
Комментарий скрыт
Какое необычное произношение глагола "джокерить", видимо что-то балканское
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий