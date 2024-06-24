Донован Клинган изучает, как менялась игра Николы Йокича по ходу карьеры в НБА
Донован Клинган изучает игру Николы Йокича.
Экс-центровой Коннектикута смотрит видео с лидером «Денвера» и его выступлением по ходу карьеры в НБА.
Йокич в среднем набирал 10,0 очка, 7,0 подбора и 2,4 передачи, будучи 19-летним новичком в сезоне-15/16. Он был выбран во втором раунде драфта.
На данный момент Никола имеет в послужном списке три звания MVP НБА, в сезоне-22/23 он привел «Наггетс» к чемпионству в лиге.
Клинган претендует на выбор в Топ-10 драфта-2024. В дебютном сезоне NCAA он набирал 6,9 очка за игру, во втором – 13,9 очка.