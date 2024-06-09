Светислав Пешич: «Как человек Никола Йокич лучше, чем как игрок»

Теги Денвер сборная Сербии НБА Светислав Пешич Никола Йокич Баскетбол

Светислав Пешич отметил личностные качества Николы Йокича.

«Участие Николы Йокича в Олимпийских играх само по себе, безусловно, много значит во всех смыслах. Как с точки зрения его индивидуального мастерства, так и с точки зрения его личностных качеств.

Когда я говорю, что Йокич как человек лучше, чем как игрок, все падают в обморок. Говорят: «Ты обхаживаешь Йокича». Конечно, я его обхаживаю, потому что я хочу это подчеркнуть», – сказал главный тренер сборной Сербии.

Центровой «Денвера» еще не принял решение по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Участие в Играх Скопцов сомнительное удовольствие.
0
0
0
Максимальное подлизывание, одобряем такое. Хочется увидить Николу на олимпиаде. В этот раз не получится отвертется, турнир не выиграл, усталости мало)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий