Светислав Пешич: «Как человек Никола Йокич лучше, чем как игрок»

Светислав Пешич отметил личностные качества Николы Йокича.

«Участие Николы Йокича в Олимпийских играх само по себе, безусловно, много значит во всех смыслах. Как с точки зрения его индивидуального мастерства, так и с точки зрения его личностных качеств.

Когда я говорю, что Йокич как человек лучше, чем как игрок, все падают в обморок. Говорят: «Ты обхаживаешь Йокича». Конечно, я его обхаживаю, потому что я хочу это подчеркнуть», – сказал главный тренер сборной Сербии.

Центровой « » еще не принял решение по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.