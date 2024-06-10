Никола Йокич вошел в расширенный состав сборной Сербии на олимпийский турнир

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Никола Йокич включен в список кандидатов в сборную Сербии.

Светислав Пешич озвучил список из 16 игроков, попавших в расширенный состав.

Среди кандидатов чемпион и трехкратный MVP НБА Никола Йокич («Денвер»), MVP Евролиги Василие Мицич («Шарлотт»), Никола Йович («Майами»), Богдан БогдановичАтланта»), Алексей Покушевски («Шарлотт»).

Тренировочный лагерь сборной намечен на 24 июня. Команда сыграет товарищеские матчи против Голландии (5 июля) и Турции (7 июля).

В дальнейшем, в рамках подготовки, сборная встретится с Австралией (16 июля), США (17 июля) и Японией (21 июля).

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3 комментария
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Ждём матч Сербия - США. Шансов нету, но все равно ждем шоу) Йокич vs Эмбиид всегда приятно смотреть
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Надеюсь лошадиных соревнований не будет параллельно
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По именам только Штаты впереди, да может ещё Канада. В призы могут зайти.
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