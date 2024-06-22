«Вашингтон» планирует выбрать Алекса Сарра под 2-м номером (Джонатан Гивони)

«Вашингтон» определился с планами по использованию 2-го пика на драфте-2024.

«Под вторым номером «Уизардс» с высокой вероятностью будет выбран Алекс Сарр», – сообщает авторитетный драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

19-летний французский центровой в минувшем сезоне австралийской NBL набирал 9,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за 18 минут на площадке.

Владеющая первым пиком « », как ожидается, будет выбирать между и Донованом Клинганом.