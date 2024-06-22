«Вашингтон» планирует выбрать Алекса Сарра под 2-м номером (Джонатан Гивони)

Теги Атланта НБА Вашингтон драфт НБА Заккари Рисаше Александр Сарр Донован Клинган Баскетбол

«Вашингтон» определился с планами по использованию 2-го пика на драфте-2024.

«Под вторым номером «Уизардс» с высокой вероятностью будет выбран Алекс Сарр», – сообщает авторитетный драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони.

19-летний французский центровой в минувшем сезоне австралийской NBL набирал 9,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за 18 минут на площадке.

Владеющая первым пиком «Атланта», как ожидается, будет выбирать между Заккари Рисаше и Донованом Клинганом.

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3 комментария
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216 см и 98 кг вес
вашик походу снова выбирает бастелл😎
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Думаю, не очень хорошие новости для Алекса Сарра ))
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Ответ siberianmax
Думаю, не очень хорошие новости для Алекса Сарра ))
Особенно после слов Хаслема)
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