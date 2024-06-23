Лонзо Болл: «У Леброна Джеймса и Рэджона Рондо самый высокий баскетбольный интеллект среди всех, с кем я имел дело»
Лонзо Болл порассуждал о понимании баскетбола.
По словам защитника, Леброн Джеймс и Рэджон Рондо показали ему исключительное понимание игры, которые проявилось в обсуждениях и анализе во время поездок с командой. Болл отметил детальный подход Джеймса к работе с записями матчей и отдал должное интеллекту Рондо, который стал, по словам баскетболиста, важнейшим элементом успеха «Лейкерс» в сезоне-2019/20.
«У Брона и Рондо самый высокий баскетбольный интеллект среди всех, с кем я сталкивался.
Джеймс просматривает записи и разбивает все до мельчайших деталей. Абсолютно все.
Рондо может рассказать о том, у кого не были завязаны шнурки на штрафной линии», – заключил Болл.