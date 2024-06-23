Лонзо Болл: «У Леброна Джеймса и Рэджона Рондо самый высокий баскетбольный интеллект среди всех, с кем я имел дело»

Теги Рэджон Рондо Леброн Джеймс Лейкерс НБА Лонзо Болл Баскетбол

Лонзо Болл порассуждал о понимании баскетбола.

По словам защитника, Леброн Джеймс и Рэджон Рондо показали ему исключительное понимание игры, которые проявилось в обсуждениях и анализе во время поездок с командой. Болл отметил детальный подход Джеймса к работе с записями матчей и отдал должное интеллекту Рондо, который стал, по словам баскетболиста, важнейшим элементом успеха «Лейкерс» в сезоне-2019/20.

«У Брона и Рондо самый высокий баскетбольный интеллект среди всех, с кем я сталкивался.

Джеймс просматривает записи и разбивает все до мельчайших деталей. Абсолютно все.

Рондо может рассказать о том, у кого не были завязаны шнурки на штрафной линии», – заключил Болл.

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3 комментария
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Ответ Ваня Аналитик
ну, таланты на пустом месте не растут - нужен анализ, работа над ошибками и удачами...умение держать все мелочи Игры во внимании...
Наверное, вместо удач имелись ввиду успехи, потому что проанализировать удачу - это за гранью фантастики. Ну или вы так сильно преисполнились в анализе, товарищ аналитик, что вам уже «этот мир абсолютно понятен».
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