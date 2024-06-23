Крис Хэйнс: «Разрешение ситуации с Полом Джорджем вызовет эффект домино»

Теги возможные переходы Клипперс Орландо Филадельфия НБА Кавай Ленард Баскетбол

Крис Хэйнс считает вопрос контракта Пола Джорджа ключевым в межсезонье.

«Нужно смотреть на то, что произойдет с Полом Джорджем. Подпишет ли он продление с «Клипперс». Если нет, в игру включатся «Филадельфия», «Орландо». Это вызовет эффект домино. Кавай Ленард подписал продление в середине сезона, и мы ожидали, что Пол Джордж последует за ним. Условия контракта задавали планку для соглашения. Но этого не произошло.

«Клипперс» переезжают на новую арену, им нужна команда чемпионского уровня. Пол Джордж – важный элемент этой команды. Так что его обмен вызовет эффект домино», – заключил инсайдер.

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7 комментариев
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Ответ Cubs-V
Какие причины ПДж не продлевать контракт в такой команде и своем родном городе и какие причины у ЛАК не дать ему контракт? Фила даст больше шансов для титула?? Нет. Намного больше денег? Тоже нет.
Писали ли же неоднократно, Фила макс на 4 готова дать, а Клипперс на 3. Если он лишних 50 миллионов хочет, и сопоставимые шансы, то Фила вариант
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Какие причины ПДж не продлевать контракт в такой команде и своем родном городе и какие причины у ЛАК не дать ему контракт?
Фила даст больше шансов для титула?? Нет. Намного больше денег? Тоже нет.
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на самом деле Хэйнс сказал It COULD BE a big domino effect depending on what Paul George decides to do
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Ответ Александр Храмкин
Писали ли же неоднократно, Фила макс на 4 готова дать, а Клипперс на 3. Если он лишних 50 миллионов хочет, и сопоставимые шансы, то Фила вариант
Это обычные межсезонные слухи для торгов.
Фила даст на 4 года, а Балмер пожадничает и отпустит игрока за бесплатно?
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Ответ Cubs-V
Это обычные межсезонные слухи для торгов. Фила даст на 4 года, а Балмер пожадничает и отпустит игрока за бесплатно?
На самом деле, лучше Балмер пусть лоханётся, даст 4, и танцует на трибуне.Они итак подвисли с Каваем, у Филы хоть намёки на шансы есть, травмат один. А так торги, с новыми правилами задумывает руководство, насколько хватит Джорджа и параллельно терпения Балмера на налоги.
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Ответ Александр Храмкин
На самом деле, лучше Балмер пусть лоханётся, даст 4, и танцует на трибуне.Они итак подвисли с Каваем, у Филы хоть намёки на шансы есть, травмат один. А так торги, с новыми правилами задумывает руководство, насколько хватит Джорджа и параллельно терпения Балмера на налоги.
У ЛАК нет своих пиков до 27 года. Без ПДж и травматиком Каваем, есть вероятность болтаться в зоне ПИ.
Поэтому Балмер даст контракт Джорджу. Нет другого выхода.
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