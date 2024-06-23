Крис Хэйнс: «Разрешение ситуации с Полом Джорджем вызовет эффект домино»
Крис Хэйнс считает вопрос контракта Пола Джорджа ключевым в межсезонье.
«Нужно смотреть на то, что произойдет с Полом Джорджем. Подпишет ли он продление с «Клипперс». Если нет, в игру включатся «Филадельфия», «Орландо». Это вызовет эффект домино. Кавай Ленард подписал продление в середине сезона, и мы ожидали, что Пол Джордж последует за ним. Условия контракта задавали планку для соглашения. Но этого не произошло.
«Клипперс» переезжают на новую арену, им нужна команда чемпионского уровня. Пол Джордж – важный элемент этой команды. Так что его обмен вызовет эффект домино», – заключил инсайдер.
Фила даст больше шансов для титула?? Нет. Намного больше денег? Тоже нет.
Фила даст на 4 года, а Балмер пожадничает и отпустит игрока за бесплатно?
Поэтому Балмер даст контракт Джорджу. Нет другого выхода.