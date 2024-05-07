Лоуренс Фрэнк: «Пол Джордж может подписать продление до первого июля или попробовать выйти на рынок свободных агентов»

Лоуренс Фрэнк позитивно оценивает возможность продления Пола Джорджа.

«Сделка должна быть выгодной для обеих сторон. В какой-то момент в сезоне мы дошли до точки, в которой решили прерваться и отложить разговор до конца чемпионата.

Так что я ожидаю продолжения переговоров. Все стороны были готовы к сотрудничеству. Джордж сможет подписать продление до 1 июля. А может попробовать выйти на рынок свободных агентов, мы надеемся, что и в этом случае сумеем вернуть его в состав.

Когда прошел звездный уикенд, мы решили сосредоточиться на будущем плей-офф и возможности завоевать титул. Теперь готовы снова вести разговор», – сообщил президент баскетбольных операций «Клипперс».

Форвард Пол Джордж является объектом интереса «Филадельфии» и «Орландо».