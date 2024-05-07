Лоуренс Фрэнк: «Пол Джордж может подписать продление до первого июля или попробовать выйти на рынок свободных агентов»

Теги возможные переходы Клипперс Орландо Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

Лоуренс Фрэнк позитивно оценивает возможность продления Пола Джорджа.

«Сделка должна быть выгодной для обеих сторон. В какой-то момент в сезоне мы дошли до точки, в которой решили прерваться и отложить разговор до конца чемпионата.

Так что я ожидаю продолжения переговоров. Все стороны были готовы к сотрудничеству. Джордж сможет подписать продление до 1 июля. А может попробовать выйти на рынок свободных агентов, мы надеемся, что и в этом случае сумеем вернуть его в состав.

Когда прошел звездный уикенд, мы решили сосредоточиться на будущем плей-офф и возможности завоевать титул. Теперь готовы снова вести разговор», – сообщил президент баскетбольных операций «Клипперс».

Форвард Пол Джордж является объектом интереса «Филадельфии» и «Орландо».

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