Шэмс Чарания: «Клипперс» не могут достичь прогресса в переговорах с Полом Джорджем»

Шэмс Чарания прокомментировал ближайшие задачи «Клипперс».

«Клуб хочет сохранить основу текущего состава. Они хотят продлить Пола Джорджа или подписать его как свободного агента. Но им пока не удалось достичь прогресса по переговорам. «Клипперс» предлагали ему несколько вариантов ниже максимального контракта. Клуб продолжит попытки. Пол Джордж может воспользоваться опцией игрока и выйти на рынок свободных агентов.

– другая цель клуба. У него остался год по текущему контракту, но переговоры по продлению тренера пока не проводились», – рассказал инсайдер.

Главным тренером « » интересуются «Лейкерс».

Форвард Пол Джордж является объектом внимания «Филадельфии» и « ».