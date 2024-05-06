Шэмс Чарания: «Клипперс» не могут достичь прогресса в переговорах с Полом Джорджем»

Теги возможные переходы Тайрон Лю Клипперс Орландо Филадельфия НБА Пол Джордж Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания прокомментировал ближайшие задачи «Клипперс».

«Клуб хочет сохранить основу текущего состава. Они хотят продлить Пола Джорджа или подписать его как свободного агента. Но им пока не удалось достичь прогресса по переговорам. «Клипперс» предлагали ему несколько вариантов ниже максимального контракта. Клуб продолжит попытки. Пол Джордж может воспользоваться опцией игрока и выйти на рынок свободных агентов.

Тайрон Лю – другая цель клуба. У него остался год по текущему контракту, но переговоры по продлению тренера пока не проводились», – рассказал инсайдер.

Главным тренером «Клипперс» интересуются «Лейкерс».

Форвард Пол Джордж является объектом внимания «Филадельфии» и «Орландо».

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5 комментариев
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Ответ RayAllen20
Макс хочет значит, во как. И кто в него кинет ? Фила? Орландо?
Кто нибудь кинет. ПЖ не такой травмат как Кавай, и в ПО почти всегда играет. Просто включает режим Плейофф Пи, одна удачная игра из трех
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Ну и славно, если пути с Джорджем разойдутся
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Макс хочет значит, во как. И кто в него кинет ? Фила? Орландо?
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Ну так Джороджу равно как и другим ветеранам сегодня не нужен кубок любой ценой, а значит, какой смысл ему делать скидку ЛАК или кому-либо еще?

Никто сегодня не будет бегать за чемпионством как Мэлоун, все предпочитают сорвать куш.Ну точнее поступят как Дейм - удалось попасть к Янису на своих условиях и хорошо.А если бы нет, то нет, он бы не парился играл за Портленд дальше.Времена рингчейзеров закончились.
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Денег в лиге намного больше, чем талантов. Так что может выбирать.
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