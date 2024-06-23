«Сан-Антонио» может попытаться выменять 1-й драфт-пик для выбора Александра Сарра

Теги Сан-Антонио НБА Вашингтон драфт НБА Виктор Вембаньяма Александр Сарр Баскетбол

«Сперс» заинтересованы во французском центровом Александре Сарре.

По информации Марка Стейна, «Сан-Антонио» ведет переговоры с «Атлантой», чтобы подняться на драфте с 4-го места на 1-е и выбрать Сарра. По разным прогнозам, центровой должен быть выбран в Топ-2.

Сарр может стать партнером Виктора Вембаньямы в передней линии «Сперс».

19-летний французский центровой в минувшем сезоне австралийской NBL набирал 9,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за 18 минут на площадке.

Эксперты ESPN прогнозируют, что баскетболиста выберет «Вашингтон» под 2-м номером.

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7 комментариев
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Офигенно, конечно... 225см и 216см. С суммарным весом, как у одного Зайона. ))
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вот уж реально пришла пора соборов кафедральных
+5
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Ответ Cubs-V
Офигенно, конечно... 225см и 216см. С суммарным весом, как у одного Зайона. ))
ну если поп найдет как использовать 216 см и 98 кг нормально
а рядом с Витей это вполне можно сделать то в Лиге настанет Сент Шапель)
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Для САС идеально что первый пик у Атланты. Потому что Атланта мечтает вернуть хотя бы парочку своих будущих пиков, отданных в трейде Деджонте, и уйти в перестройку.
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прошлая версия покупки пика под выбор Рисоше же была?

что-то сомневаюсь, что это САС не знают, кого хотят выбрать, или что мнение за неделю поменяли (и по странному стечению обстоятельств с одного француза на другого переключили внимание)
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Эпическая битва за пацана начинается.
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В то, что Сперс могут подняться за Ризашером, еще можно поверить, он действительно нравится их менеджменту, но при чем тут Сарр?) Чушь какая то, как в общем то практически все "инсайды" Стейна.
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