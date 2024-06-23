«Сан-Антонио» может попытаться выменять 1-й драфт-пик для выбора Александра Сарра

«Сперс» заинтересованы во французском центровом Александре Сарре.

По информации Марка Стейна, « » ведет переговоры с «Атлантой», чтобы подняться на драфте с 4-го места на 1-е и выбрать Сарра. По разным прогнозам, центровой должен быть выбран в Топ-2.

Сарр может стать партнером в передней линии «Сперс».

19-летний французский центровой в минувшем сезоне австралийской NBL набирал 9,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за 18 минут на площадке.

Эксперты ESPN прогнозируют, что баскетболиста выберет « » под 2-м номером.