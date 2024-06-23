«Сан-Антонио» может попытаться выменять 1-й драфт-пик для выбора Александра Сарра
«Сперс» заинтересованы во французском центровом Александре Сарре.
По информации Марка Стейна, «Сан-Антонио» ведет переговоры с «Атлантой», чтобы подняться на драфте с 4-го места на 1-е и выбрать Сарра. По разным прогнозам, центровой должен быть выбран в Топ-2.
Сарр может стать партнером Виктора Вембаньямы в передней линии «Сперс».
19-летний французский центровой в минувшем сезоне австралийской NBL набирал 9,6 очка, 4,5 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за 18 минут на площадке.
Эксперты ESPN прогнозируют, что баскетболиста выберет «Вашингтон» под 2-м номером.
а рядом с Витей это вполне можно сделать то в Лиге настанет Сент Шапель)
что-то сомневаюсь, что это САС не знают, кого хотят выбрать, или что мнение за неделю поменяли (и по странному стечению обстоятельств с одного француза на другого переключили внимание)