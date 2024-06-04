Эксперт Джонатан Гивони: «Все свободные агенты и ветераны хотят играть с Вембаньямой. «Сперс» нацелены на плей-офф в новом сезоне»

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Эксперт ESPN Джонатан Гивони рассказал о целях «Сперс» в межсезонье-2024.

«Сан-Антонио» не собирается затягивать процесс перестройки. Не хотят вести его еще 2-3 года. Они хотят побеждать уже в следующем сезоне, хотят быть в плей-офф. Говорю это исходя из того, что мне довелось услышать о них.

У них есть много активов, четвертый и восьмой пики в этом году. В составе нет неприкасаемых за исключением Вембаньямы и Васселла. Если они снова будут выбирать под четвертым номером еще через год, то клуб это точно не устроит.

Все свободные агенты и ветераны хотят играть с Вембаньямой», – рассказал журналист.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий