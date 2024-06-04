Эксперт Джонатан Гивони: «Все свободные агенты и ветераны хотят играть с Вембаньямой. «Сперс» нацелены на плей-офф в новом сезоне»

Эксперт ESPN Джонатан Гивони рассказал о целях «Сперс» в межсезонье-2024.

« » не собирается затягивать процесс перестройки. Не хотят вести его еще 2-3 года. Они хотят побеждать уже в следующем сезоне, хотят быть в плей-офф. Говорю это исходя из того, что мне довелось услышать о них.

У них есть много активов, четвертый и восьмой пики в этом году. В составе нет неприкасаемых за исключением Вембаньямы и Васселла. Если они снова будут выбирать под четвертым номером еще через год, то клуб это точно не устроит.

Все свободные агенты и ветераны хотят играть с », – рассказал журналист.