Женская НБА. «Сиэтл» встретится с «Коннектикутом», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Сиэтл» встретится с «Коннектикутом». Энджел Риз снова сыграет против Кейтлин Кларк в матче «Чикаго» и «Индианы». Противостояние новичков лиги становится принципиальным. В предыдущей встрече Риз получила неспортивный фол за удар Кларк по голове.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Нью-Йорк
23 июня. 22:00
Сиэтл – Коннектикут
23 июня. 22:00
Вашингтон – Даллас
23 июня. 22:00
Чикаго – Индиана
23 июня. 23:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.