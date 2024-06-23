Женская НБА. «Сиэтл» встретится с «Коннектикутом», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Сиэтл» встретится с «Коннектикутом». Энджел Риз снова сыграет против Кейтлин Кларк в матче «Чикаго» и « ». Противостояние новичков лиги становится принципиальным. В предыдущей встрече Риз получила неспортивный фол за удар Кларк по голове.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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23 июня. 22:00

– Коннектикут



23 июня. 22:00

Вашингтон – Даллас

23 июня. 22:00

– Индиана

23 июня. 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.