Женская НБА. «Чикаго» примет «Миннесоту», «Финикс» – «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся пять матчей.
«Чикаго» примет «Миннесоту», «Финикс» – «Лас-Вегас».
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Атланта
9 сентября. 2.00
Коннектикут – Индиана
9 сентября. 2.00
Даллас – Сиэтл
9 сентября. 3.00
Чикаго – Миннесота
9 сентября. 3.00
Финикс – Лас-Вегас
9 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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