Женская НБА. «Чикаго» примет «Миннесоту», «Финикс» – «Лас-Вегас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся пять матчей.

«Чикаго» примет « », «Финикс» – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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9 сентября. 2.00

Коннектикут – Индиана

9 сентября. 2.00

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9 сентября. 3.00

Чикаго – Миннесота

9 сентября. 3.00

Финикс – Лас-Вегас

9 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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