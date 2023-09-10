Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Лас-Вегас» встретится с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.
«Атланта» примет «Даллас», «Лас-Вегас» встретится с «Финиксом».
Регулярный чемпионат
Атланта – Даллас
10 сентября. 20.00
Индиана – Миннесота
10 сентября. 20.00
Коннектикут – Чикаго
10 сентября. 20.00
Нью-Йорк – Вашингтон
10 сентября. 20.00
Лас-Вегас – Финикс
10 сентября. 22.00
Сиэтл – Лос-Анджелес
10 сентября. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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