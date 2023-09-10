Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Лас-Вегас» встретится с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.

«Атланта» примет « », «Лас-Вегас» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Даллас

10 сентября. 20.00

Индиана –

10 сентября. 20.00

Коннектикут –

10 сентября. 20.00

Нью-Йорк – Вашингтон

10 сентября. 20.00

Лас-Вегас – Финикс

10 сентября. 22.00

Сиэтл – Лос-Анджелес

10 сентября. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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