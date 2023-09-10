Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Лас-Вегас» встретится с «Финиксом» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.

«Атланта» примет «Даллас», «Лас-Вегас» встретится с «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Даллас

10 сентября. 20.00

Индиана – Миннесота

10 сентября. 20.00

Коннектикут – Чикаго

10 сентября. 20.00

Нью-Йорк – Вашингтон

10 сентября. 20.00

Лас-Вегас – Финикс

10 сентября. 22.00

Сиэтл – Лос-Анджелес

10 сентября. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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