Женская НБА. «Миннесота» – «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» встретится с «Индианой» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Миннесота» примет «Нью-Йорк», действующий чемпион «Лас-Вегас» дома встретится с «Индианой» Кейтлин Кларк.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Нью-Йорк
25 мая. 20:00
Чикаго – Коннектикут
26 мая. 3:00
Лас-Вегас – Индиана
26 мая. 4:00
Сиэтл – Вашингтон
26 мая. 4:00
Финикс – Даллас
26 мая. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.