Женская НБА. «Миннесота» – «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» встретится с «Индианой» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» примет «Нью-Йорк», действующий чемпион «Лас-Вегас» дома встретится с «Индианой» Кейтлин Кларк.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Нью-Йорк

25 мая. 20:00

Чикаго – Коннектикут

26 мая. 3:00

Лас-Вегас – Индиана

26 мая. 4:00

Сиэтл – Вашингтон 

26 мая. 4:00

Финикс – Даллас

26 мая. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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