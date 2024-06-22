Журналист Дэн Войке: «Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Названы три причины, почему игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма.

По словам журналиста Los Angeles Times Дэна Войке, игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма как минимум по трем причинам, что могло привести к его увольнению с поста главного тренера.

«Игроки потеряли веру в Хэма – слишком много экспериментов, слишком много рывков соперника, на которые Хэм не среагировал тайм-аутом, слишком много вопросов к его стратегии и корректировкам», – пишет журналист The Los Angeles Times Дэн Войке.

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